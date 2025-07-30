Двоє росіян спостерігають за атакою БПЛА на залізничну станцію у місті Сальськ: "Пятый уже. Громко. Это Перл-Харбор для наших поездов!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє росіян фільмують атаку українських безпілотників на залізничну інфраструктуру міста Сальськ Ростовської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, об'єкти у Сальську атакувало щонайменше п'ять БПЛА. Роботи російської ППО на записі не чути.

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