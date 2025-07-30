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Новини Відео Атаки БпЛА по РФ
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Двоє росіян спостерігають за атакою БПЛА на залізничну станцію у місті Сальськ: "Пятый уже. Громко. Это Перл-Харбор для наших поездов!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє росіян фільмують атаку українських безпілотників на залізничну інфраструктуру міста Сальськ Ростовської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, об'єкти у Сальську атакувало щонайменше п'ять БПЛА. Роботи російської ППО на записі не чути. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У РФ заявили про нібито збиття майже 100 "українських дронів" над 11 регіонами та окупованим Кримом

Автор: 

безпілотник (4630) залізниця (1547) росія (66930)


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Топ коментарі
+8
Дебіли, хлопці в Україні, а у вас на параші під@раси. Перл Харбор це квіточки. Хіросіму та Нагасакі чекайте на ваші ******** тупі голови.
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30.07.2025 10:22 Відповісти
+6
ХлопцІ запустили , а хлопцИ не збили
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30.07.2025 10:22 Відповісти
+5
Івани, це тільки репетиція, перл харбор для вас буде невинною забавкою!
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30.07.2025 10:21 Відповісти
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Івани, це тільки репетиція, перл харбор для вас буде невинною забавкою!
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30.07.2025 10:21 Відповісти
ХлопцІ запустили , а хлопцИ не збили
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30.07.2025 10:22 Відповісти
у них не має совєї мови. Наші слова запозичують вЯлікіє
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30.07.2025 10:47 Відповісти
у них "парни" або "ребята"
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30.07.2025 10:54 Відповісти
Скоріш -- ні хлопцИ, а хАлопці
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30.07.2025 11:05 Відповісти
Дебіли, хлопці в Україні, а у вас на параші під@раси. Перл Харбор це квіточки. Хіросіму та Нагасакі чекайте на ваші ******** тупі голови.
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30.07.2025 10:22 Відповісти
А що, тупе кацапське бидло чуло про пер харбор? Перл харбор буде для кацапських тварюк, коли наші дрони розесуть кремль. А поки наші дрони тренуються.
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30.07.2025 10:24 Відповісти
питрило какой-то)
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30.07.2025 10:37 Відповісти
Окацаплені хлопци проти справжніх хлопців.
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30.07.2025 10:40 Відповісти
хуарбол
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30.07.2025 10:46 Відповісти
Щось не похоже на підерашу. За півтора хвилини лише один матчути.
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30.07.2025 10:52 Відповісти
Ху@рбр. США ввела санкции на нефть против Японии за нападения на соседей и лишь после Перл-Харбора объявила войну. До этого США не воевала с Японией в рамках второй мировой.
А ******, в рашке, произошел спустя годы от нападения недостраны на Украину.
Историки ху@вы.
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30.07.2025 11:00 Відповісти
Выбор целей удивляет. Эти дроны показали что могут долетать даже до татарских заводов Шахед. Что это за Сальск. По принципу "там где нет ПВО"? Сейчас уже не отмажешься отговорками типа Запад запрещает.
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30.07.2025 11:09 Відповісти
Тихо-тихо. Сальск - станция, через которую проходит главный грузовой ход Северо-Кавказской железной дороги от Котельниково в морские порты Азово-Черноморского бассейна (и в Крым также).
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30.07.2025 11:32 Відповісти
 
 