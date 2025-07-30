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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Пять атак из засады: украинские дроны ждут оккупантов в траве вдоль тропы. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято уничтожение оккупантов дронами-камикадзе с использованием новой тактики боевой работы операторов БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как дрон-камикадзе ожидает цель в засаде, а затем неожиданно атакует.

"Тактика "Засада": украинские дроны садятся и терпеливо ждут жертву. Как только оккупанты появляются в зоне поражения, оператор поднимает FPV и атакует противника. Таким образом на Сумщине украинские пилоты на небольшом отрезке ликвидировали 8 российских пехотинцев, четырех из которых поразил один FPV-дрон. Работа подразделения "Крылья до ада" львовской 103-й отдельной бригады ТрО", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари 414-й бригады сожгли танк и 4 машины оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20169) уничтожение (7576) дроны (4367)


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Топ комментарии
+11
Були мінні поля, будуть дронові.
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30.07.2025 14:07 Ответить
+8
Молодці!Слава ЗСУ!
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30.07.2025 14:06 Ответить
+7
Подяка та повага побратимам з "Крил до пекла" львівської 103-ї окремої бригади ТРО.
Цілком розумна і ефективна тактика застосування дронів. У засідках, в зонах вогневих контактів з ворогам перебувають не живі піхотинці, а їх "аватари" - дрони, через які наші оператори з відносно безпечних позицій бачать ворога дистанційно і неочікуваними атаками, уражають живу силу та техніку ворога дронами із засідок блискавично, з ефективністю снайперських пострілів.
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30.07.2025 14:20 Ответить
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Побігали з калашами перед смертю, але здохли як собаки
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30.07.2025 14:04 Ответить
Молодці!Слава ЗСУ!
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30.07.2025 14:06 Ответить
Були мінні поля, будуть дронові.
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30.07.2025 14:07 Ответить
Оззик карает!)
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30.07.2025 14:20 Ответить
Подяка та повага побратимам з "Крил до пекла" львівської 103-ї окремої бригади ТРО.
Цілком розумна і ефективна тактика застосування дронів. У засідках, в зонах вогневих контактів з ворогам перебувають не живі піхотинці, а їх "аватари" - дрони, через які наші оператори з відносно безпечних позицій бачать ворога дистанційно і неочікуваними атаками, уражають живу силу та техніку ворога дронами із засідок блискавично, з ефективністю снайперських пострілів.
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30.07.2025 14:20 Ответить
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30.07.2025 14:28 Ответить
супер !!! супер !!! супер !!!
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30.07.2025 14:50 Ответить
дрони замість піхоти !

проблема тільки в нестачі дронів
через тотальну корупцію ЗЄльоних

.
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30.07.2025 14:54 Ответить
мериканцям будуть продавати...багато..
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30.07.2025 14:59 Ответить
А ще - нестача навчених операторів та бойових розрахунків. Молоді мабуть доцільно надати можливість опанувати мікродрони (вага до 10 кГ, час перебування в польоті до 0,5 часа) ще під час навчання у школі та ВНЗ. Це повинно стати обовʼязковою дисципліною з відображенням у атестаті чи додатку до диплому. Вміння користуватись та управляти БпЛА потрібне не лише для війни. Цей вид транспорту буде не менш популярним, ніж автомобільний.
Ворог вже навчає майбутніх операторів дронів у школах та навіть у дитячих садках, добре розуміючи вирішальне значення цієї ефективної зброї у ******** конвенційній війні.
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30.07.2025 15:13 Ответить
вдруг аткуда не вазьмісь,паявился дрон....епта..
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30.07.2025 15:01 Ответить
Стоило ли русне сливать такой шикарный метод в открытом доступе?!!! Очень смахивает на разглашение военной тайны! 😡 Русня по природе редко головой сама работает, а вот с3,14здить чужую идею - хлебом не корми!
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30.07.2025 15:22 Ответить
 
 