Пять атак из засады: украинские дроны ждут оккупантов в траве вдоль тропы. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снято уничтожение оккупантов дронами-камикадзе с использованием новой тактики боевой работы операторов БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как дрон-камикадзе ожидает цель в засаде, а затем неожиданно атакует.
"Тактика "Засада": украинские дроны садятся и терпеливо ждут жертву. Как только оккупанты появляются в зоне поражения, оператор поднимает FPV и атакует противника. Таким образом на Сумщине украинские пилоты на небольшом отрезке ликвидировали 8 российских пехотинцев, четырех из которых поразил один FPV-дрон. Работа подразделения "Крылья до ада" львовской 103-й отдельной бригады ТрО", - говорится в комментарии к видео.
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Цілком розумна і ефективна тактика застосування дронів. У засідках, в зонах вогневих контактів з ворогам перебувають не живі піхотинці, а їх "аватари" - дрони, через які наші оператори з відносно безпечних позицій бачать ворога дистанційно і неочікуваними атаками, уражають живу силу та техніку ворога дронами із засідок блискавично, з ефективністю снайперських пострілів.
проблема тільки в нестачі дронів
через тотальну корупцію ЗЄльоних
.
Ворог вже навчає майбутніх операторів дронів у школах та навіть у дитячих садках, добре розуміючи вирішальне значення цієї ефективної зброї у ******** конвенційній війні.