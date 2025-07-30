Пять атак из засады: украинские дроны ждут оккупантов в траве вдоль тропы. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято уничтожение оккупантов дронами-камикадзе с использованием новой тактики боевой работы операторов БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как дрон-камикадзе ожидает цель в засаде, а затем неожиданно атакует.

"Тактика "Засада": украинские дроны садятся и терпеливо ждут жертву. Как только оккупанты появляются в зоне поражения, оператор поднимает FPV и атакует противника. Таким образом на Сумщине украинские пилоты на небольшом отрезке ликвидировали 8 российских пехотинцев, четырех из которых поразил один FPV-дрон. Работа подразделения "Крылья до ада" львовской 103-й отдельной бригады ТрО", - говорится в комментарии к видео.

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