П’ять атак із засідки: українські дрони очікують на окупантів у траві уздовж стежки. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване знищення окупантів дронами-камікадзе із використанням нової тактики бойової роботи операторів БПЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як дрон-камікадзе очікує ціль у засідці, а потім неочікувано атакує.

"Тактика "Засідка": українські дрони сідають і терпляче чекають на жертву. Тільки-но окупанти з'являються у зоні ураження, оператор піднімає FPV і атакує противника. В такий спосіб на Сумщині українські пілоти на невеликому відрізку ліквідували 8 російських піхотинців, чотирьох з яких уразив один FPV-дрон. Робота підрозділу "Крила до пекла" львівської 103-ї окремої бригади ТрО", - йдеться у коментарі до відео.

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