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Новини Відео Дрони проти окупантів
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П’ять атак із засідки: українські дрони очікують на окупантів у траві уздовж стежки. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване знищення окупантів дронами-камікадзе із використанням нової тактики бойової роботи операторів БПЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як дрон-камікадзе очікує ціль у засідці, а потім неочікувано атакує.

"Тактика "Засідка": українські дрони сідають і терпляче чекають на жертву. Тільки-но окупанти з'являються у зоні ураження, оператор піднімає FPV і атакує противника. В такий спосіб на Сумщині українські пілоти на невеликому відрізку ліквідували 8 російських піхотинців, чотирьох з яких уразив один FPV-дрон. Робота підрозділу "Крила до пекла" львівської 103-ї окремої бригади ТрО", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі 414-ї бригади спалили танк та 4 автівки окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18320) знищення (7889) дрони (5199)


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Топ коментарі
+11
Були мінні поля, будуть дронові.
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30.07.2025 14:07 Відповісти
+8
Молодці!Слава ЗСУ!
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30.07.2025 14:06 Відповісти
+7
Подяка та повага побратимам з "Крил до пекла" львівської 103-ї окремої бригади ТРО.
Цілком розумна і ефективна тактика застосування дронів. У засідках, в зонах вогневих контактів з ворогам перебувають не живі піхотинці, а їх "аватари" - дрони, через які наші оператори з відносно безпечних позицій бачать ворога дистанційно і неочікуваними атаками, уражають живу силу та техніку ворога дронами із засідок блискавично, з ефективністю снайперських пострілів.
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30.07.2025 14:20 Відповісти
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Побігали з калашами перед смертю, але здохли як собаки
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30.07.2025 14:04 Відповісти
Молодці!Слава ЗСУ!
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30.07.2025 14:06 Відповісти
Були мінні поля, будуть дронові.
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30.07.2025 14:07 Відповісти
Оззик карает!)
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30.07.2025 14:20 Відповісти
Подяка та повага побратимам з "Крил до пекла" львівської 103-ї окремої бригади ТРО.
Цілком розумна і ефективна тактика застосування дронів. У засідках, в зонах вогневих контактів з ворогам перебувають не живі піхотинці, а їх "аватари" - дрони, через які наші оператори з відносно безпечних позицій бачать ворога дистанційно і неочікуваними атаками, уражають живу силу та техніку ворога дронами із засідок блискавично, з ефективністю снайперських пострілів.
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30.07.2025 14:20 Відповісти
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30.07.2025 14:28 Відповісти
супер !!! супер !!! супер !!!
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30.07.2025 14:50 Відповісти
дрони замість піхоти !

проблема тільки в нестачі дронів
через тотальну корупцію ЗЄльоних

.
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30.07.2025 14:54 Відповісти
мериканцям будуть продавати...багато..
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30.07.2025 14:59 Відповісти
А ще - нестача навчених операторів та бойових розрахунків. Молоді мабуть доцільно надати можливість опанувати мікродрони (вага до 10 кГ, час перебування в польоті до 0,5 часа) ще під час навчання у школі та ВНЗ. Це повинно стати обовʼязковою дисципліною з відображенням у атестаті чи додатку до диплому. Вміння користуватись та управляти БпЛА потрібне не лише для війни. Цей вид транспорту буде не менш популярним, ніж автомобільний.
Ворог вже навчає майбутніх операторів дронів у школах та навіть у дитячих садках, добре розуміючи вирішальне значення цієї ефективної зброї у ******** конвенційній війні.
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30.07.2025 15:13 Відповісти
вдруг аткуда не вазьмісь,паявился дрон....епта..
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30.07.2025 15:01 Відповісти
Стоило ли русне сливать такой шикарный метод в открытом доступе?!!! Очень смахивает на разглашение военной тайны! 😡 Русня по природе редко головой сама работает, а вот с3,14здить чужую идею - хлебом не корми!
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30.07.2025 15:22 Відповісти
 
 