2 478 12
П’ять атак із засідки: українські дрони очікують на окупантів у траві уздовж стежки. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване знищення окупантів дронами-камікадзе із використанням нової тактики бойової роботи операторів БПЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як дрон-камікадзе очікує ціль у засідці, а потім неочікувано атакує.
"Тактика "Засідка": українські дрони сідають і терпляче чекають на жертву. Тільки-но окупанти з'являються у зоні ураження, оператор піднімає FPV і атакує противника. В такий спосіб на Сумщині українські пілоти на невеликому відрізку ліквідували 8 російських піхотинців, чотирьох з яких уразив один FPV-дрон. Робота підрозділу "Крила до пекла" львівської 103-ї окремої бригади ТрО", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+11 Qq Qqq #455433
показати весь коментар30.07.2025 14:07 Відповісти Посилання
+8 tolik ber
показати весь коментар30.07.2025 14:06 Відповісти Посилання
+7 Mykola Blogger
показати весь коментар30.07.2025 14:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цілком розумна і ефективна тактика застосування дронів. У засідках, в зонах вогневих контактів з ворогам перебувають не живі піхотинці, а їх "аватари" - дрони, через які наші оператори з відносно безпечних позицій бачать ворога дистанційно і неочікуваними атаками, уражають живу силу та техніку ворога дронами із засідок блискавично, з ефективністю снайперських пострілів.
проблема тільки в нестачі дронів
через тотальну корупцію ЗЄльоних
.
Ворог вже навчає майбутніх операторів дронів у школах та навіть у дитячих садках, добре розуміючи вирішальне значення цієї ефективної зброї у ******** конвенційній війні.