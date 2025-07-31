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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали предприятие в российской Пензе: "Завод бомбят!". ВИДЕО

В российской Пензе утром прогремели взрывы. Беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий.

Видео публикуют СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Атаку также подтвердил губернатор области Мельниченко.

"Снова осуществлена атака беспилотников на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. В целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного Интернета", - отметил он.

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Автор: 

россия (96737) Удары по РФ (438)


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Топ комментарии
+14
Звикайте недолюди. Ваше ***** сво прийшло і до вашого кацосрану.
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31.07.2025 08:29 Ответить
+13
Пенздюков бамбят..
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31.07.2025 08:21 Ответить
+13
Це майже ніщо порівняно з тим що рашиські чорти творят щоденно в Україні.
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31.07.2025 08:36 Ответить
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Пенздюков бамбят..
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31.07.2025 08:21 Ответить
Піzдюків.
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31.07.2025 09:52 Ответить
Звикайте недолюди. Ваше ***** сво прийшло і до вашого кацосрану.
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31.07.2025 08:29 Ответить
У одному з "геройських" радянських фільмів, на танку Т-34 був напис: "Пенза мстит!".
Зараз на крила наших "шулік" варто написать: "Пензе мстят!"
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31.07.2025 08:33 Ответить
Це майже ніщо порівняно з тим що рашиські чорти творят щоденно в Україні.
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31.07.2025 08:36 Ответить
Дамбят...
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31.07.2025 08:37 Ответить
Бомбить, бомбить и ещё миллионы раз бомбить, желательно не только дронами..
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31.07.2025 08:39 Ответить
Двіжа вже? Чи ще ні?
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31.07.2025 08:44 Ответить
судячи по диму - прилетіло на Комбінат Росрезерва "Утьос" який біля Зарєчного, бо мабуть більш цікавого підприємства у самій Пєнзі нема. Сама жирна ціль знаходться за 90 км від Пєнзи - Нижньоломівський електромеханічний завод, який виробляє кумулятивні та осколочно-фугасні ***********.
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31.07.2025 08:53 Ответить
ви використовуєте якось вашу обізнаність крім цензора,
чи всі кому потрібно все те знають?
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31.07.2025 10:38 Ответить
Пєнзякі і пєнзячькі очєнь нєдовольниє!
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31.07.2025 09:23 Ответить
 
 