Дроны атаковали предприятие в российской Пензе: "Завод бомбят!". ВИДЕО
В российской Пензе утром прогремели взрывы. Беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий.
Видео публикуют СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Атаку также подтвердил губернатор области Мельниченко.
"Снова осуществлена атака беспилотников на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. В целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного Интернета", - отметил он.
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+14 ОсвальдКоблпот #588757
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+13 Микола Січень #486030
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+13 Володимир Омельянов
показать весь комментарий31.07.2025 08:36 Ответить Ссылка
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Зараз на крила наших "шулік" варто написать: "Пензе мстят!"
чи всі кому потрібно все те знають?