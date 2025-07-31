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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували підприємство у російській Пензі: "Завод бомбят!". ВIДЕО

У російській Пензі вранці пролунали вибухи. Безпілотники атакували одне з промислових підприємств.

Відео публікують ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Атаку також підтвердив губернатор області Мельниченко.

"Знову здійснено атаку ворожих безпілотників на одне з наших промислових підприємств. Жертв та руйнувань немає. Є загоряння на території підприємства, яке зараз усувають. Знаходжусь на місці події, де працюють служби екстреного реагування. З метою безпеки на території області діють тимчасові обмеження мобільного Інтернету", - зазначив він.

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Автор: 

росія (66987) Удари по РФ (443)


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Топ коментарі
+16
Звикайте недолюди. Ваше ***** сво прийшло і до вашого кацосрану.
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31.07.2025 08:29 Відповісти
+16
Це майже ніщо порівняно з тим що рашиські чорти творят щоденно в Україні.
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31.07.2025 08:36 Відповісти
+14
Пенздюков бамбят..
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31.07.2025 08:21 Відповісти
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Пенздюков бамбят..
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31.07.2025 08:21 Відповісти
Піzдюків.
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31.07.2025 09:52 Відповісти
Звикайте недолюди. Ваше ***** сво прийшло і до вашого кацосрану.
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31.07.2025 08:29 Відповісти
У одному з "геройських" радянських фільмів, на танку Т-34 був напис: "Пенза мстит!".
Зараз на крила наших "шулік" варто написать: "Пензе мстят!"
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31.07.2025 08:33 Відповісти
Під час 2св німецька авіація весь час намагалася розбомбити горький де виробляли снаряди..і ніхто не намагався розбомбити пєнзу, яка ближче і де виробляють підривники..сподіваюсь цей час настав..а там ще збирали ядрьоні боєголовки в зарєчному..
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31.07.2025 10:53 Відповісти
Це майже ніщо порівняно з тим що рашиські чорти творят щоденно в Україні.
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31.07.2025 08:36 Відповісти
Дамбят...
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31.07.2025 08:37 Відповісти
Бомбить, бомбить и ещё миллионы раз бомбить, желательно не только дронами..
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31.07.2025 08:39 Відповісти
Двіжа вже? Чи ще ні?
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31.07.2025 08:44 Відповісти
судячи по диму - прилетіло на Комбінат Росрезерва "Утьос" який біля Зарєчного, бо мабуть більш цікавого підприємства у самій Пєнзі нема. Сама жирна ціль знаходться за 90 км від Пєнзи - Нижньоломівський електромеханічний завод, який виробляє кумулятивні та осколочно-фугасні ***********.
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31.07.2025 08:53 Відповісти
ви використовуєте якось вашу обізнаність крім цензора,
чи всі кому потрібно все те знають?
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31.07.2025 10:38 Відповісти
кому потрібно все це знати за службовими обовязками, то вони володіють на порядки більшою і актуальнішою інформацією ніж будь-який місцевий дописувач форуму Цензора. І я не виняток.
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31.07.2025 10:59 Відповісти
або ми на те сподіваємося
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31.07.2025 11:06 Відповісти
якби воно було інакше, то дрон не влучав у цех за 700 кілометрів від Харкова, а "потужно розніс сарай чи вибив шибки на балконі". як це завжди тут коментує штатний зрадойб.
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31.07.2025 11:43 Відповісти
таки атакували радіозавод у Пензі на вул. Литвинова (53°13'33.7"N 45°00'26.4"E), який виробляє апаратуру для заобів ППО - мобільні пости автоматизованої обробки радіолокаційної інформації.
Кацапи мало знімають, бо страшно стало.
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31.07.2025 11:14 Відповісти
Пєнзякі і пєнзячькі очєнь нєдовольниє!
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31.07.2025 09:23 Відповісти
такие дома там шо ..бараки.там .живут..быдота кацапская
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31.07.2025 18:49 Відповісти
 
 