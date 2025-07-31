Дрони атакували підприємство у російській Пензі: "Завод бомбят!". ВIДЕО

У російській Пензі вранці пролунали вибухи. Безпілотники атакували одне з промислових підприємств.

Відео публікують ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Атаку також підтвердив губернатор області Мельниченко.

"Знову здійснено атаку ворожих безпілотників на одне з наших промислових підприємств. Жертв та руйнувань немає. Є загоряння на території підприємства, яке зараз усувають. Знаходжусь на місці події, де працюють служби екстреного реагування. З метою безпеки на території області діють тимчасові обмеження мобільного Інтернету", - зазначив він.

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