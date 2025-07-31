Дрони атакували підприємство у російській Пензі: "Завод бомбят!". ВIДЕО
У російській Пензі вранці пролунали вибухи. Безпілотники атакували одне з промислових підприємств.
Відео публікують ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Атаку також підтвердив губернатор області Мельниченко.
"Знову здійснено атаку ворожих безпілотників на одне з наших промислових підприємств. Жертв та руйнувань немає. Є загоряння на території підприємства, яке зараз усувають. Знаходжусь на місці події, де працюють служби екстреного реагування. З метою безпеки на території області діють тимчасові обмеження мобільного Інтернету", - зазначив він.
Топ коментарі
+16 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар31.07.2025 08:29 Відповісти Посилання
+16 Володимир Омельянов
показати весь коментар31.07.2025 08:36 Відповісти Посилання
+14 Микола Січень #486030
показати весь коментар31.07.2025 08:21 Відповісти Посилання
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Зараз на крила наших "шулік" варто написать: "Пензе мстят!"
чи всі кому потрібно все те знають?
Кацапи мало знімають, бо страшно стало.