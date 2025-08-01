Вблизи Сиверска российский дрон-"ждун" убил гражданского мужчину, который подобрал его и положил в багажник своего мопеда. ВИДЕО 18+

Вблизи Сиверска Донецкой области оператор российского дрона-"ждуна" убил гражданского мужчину, который подобрал БПЛА и положил в багажник своего мопеда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, убийство гражданского сняла камера другого беспилотника.

"Вблизи Сиверска местный житель погиб после попытки подобрать вражеский дрон-"ждун", который дистанционно взорвал российский оператор", - отмечается в комментарии к записи.

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