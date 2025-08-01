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Вблизи Сиверска российский дрон-"ждун" убил гражданского мужчину, который подобрал его и положил в багажник своего мопеда. ВИДЕО 18+
Вблизи Сиверска Донецкой области оператор российского дрона-"ждуна" убил гражданского мужчину, который подобрал БПЛА и положил в багажник своего мопеда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, убийство гражданского сняла камера другого беспилотника.
"Вблизи Сиверска местный житель погиб после попытки подобрать вражеский дрон-"ждун", который дистанционно взорвал российский оператор", - отмечается в комментарии к записи.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+14 Псамметих II
показать весь комментарий01.08.2025 12:23 Ответить Ссылка
+8 Trevo Trow
показать весь комментарий01.08.2025 12:25 Ответить Ссылка
+4 Bogdan #603107
показать весь комментарий01.08.2025 12:24 Ответить Ссылка
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Може алкаш чи бомж ( який новин не знає а лише бореться за існування) чи альтернативно обдарований ЗЕфан
аби у нас був Уряд та МЗС , уже б в 22-23 му роках вся Європа і весь світ би гуділи про "пітьму" і водили санкції НЕ відкладаючи до 3 сінтября🤡 2025 року..