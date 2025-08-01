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Вблизи Сиверска российский дрон-"ждун" убил гражданского мужчину, который подобрал его и положил в багажник своего мопеда. ВИДЕО 18+

Вблизи Сиверска Донецкой области оператор российского дрона-"ждуна" убил гражданского мужчину, который подобрал БПЛА и положил в багажник своего мопеда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, убийство гражданского сняла камера другого беспилотника.

"Вблизи Сиверска местный житель погиб после попытки подобрать вражеский дрон-"ждун", который дистанционно взорвал российский оператор", - отмечается в комментарии к записи.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина подобрал дрон на Херсонщине: пострадавший потерял стопу

Автор: 

Донецкая область (10358) дроны (4374) Бахмутский район (564) Северск (137)


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Топ комментарии
+14
капец он вообще видел что брал ?

или напрочь отсутствует логика и понимание
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01.08.2025 12:23 Ответить
+8
Якщо бог мізків не дав, є шанс дістати премію Дарвіна.
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01.08.2025 12:25 Ответить
+4
А навіщо він його піднімав?Навіщо з бк в багажник клав?Тупо контакти мігло замкнути?
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01.08.2025 12:24 Ответить
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капец он вообще видел что брал ?

или напрочь отсутствует логика и понимание
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01.08.2025 12:23 Ответить
І нахіба вона треба?
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01.08.2025 12:23 Ответить
А навіщо він його піднімав?Навіщо з бк в багажник клав?Тупо контакти мігло замкнути?
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01.08.2025 12:24 Ответить
Якщо бог мізків не дав, є шанс дістати премію Дарвіна.
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01.08.2025 12:25 Ответить
Лаурет премии дарвина, какойто алкаш скорее всего, думал перепродать чтоб денег на бухло заработать
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01.08.2025 12:29 Ответить
а чоловік якій підібрав дрон не ждун ?
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01.08.2025 12:30 Ответить
Дятел.
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01.08.2025 12:41 Ответить
Жах.
Може алкаш чи бомж ( який новин не знає а лише бореться за існування) чи альтернативно обдарований ЗЕфан
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01.08.2025 13:09 Ответить
І росіяни радо викладають таке!! Власні дії по геноциду цивільних!!!

аби у нас був Уряд та МЗС , уже б в 22-23 му роках вся Європа і весь світ би гуділи про "пітьму" і водили санкції НЕ відкладаючи до 3 сінтября🤡 2025 року..
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01.08.2025 13:11 Ответить
Дрон ждун убил жителя-ждуна. Логично ведь?
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01.08.2025 13:28 Ответить
Незрозуміло, чому він раніше не був мобілізован. Керує мотоциклом, тому напевно здоров.
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01.08.2025 13:33 Ответить
Тягають чоловіків з далекого тилу, а тут перед носом готовий штурмовик вже з мотоциклом - лише дати калаш і вперед.
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01.08.2025 13:35 Ответить
 
 