Поблизу Сіверська російський дрон-"ждун" убив цивільного чоловіка, який підібрав його і поклав у багажник свого мопеда. ВIДЕО 18+

Поблизу Сіверська на Донеччині оператор російського дрона-"ждуна" убив цивільного чоловіка, який підібрав БПЛА та поклав у багажник свого мопеда.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, убивство цивільного зафільмувала камера іншого безпілотника.

"Поблизу Сіверська місцевий мешканець загинув після спроби підібрати ворожий дрон-"ждун", який дистанційно підірвав російський оператор", - зазначається у коментарі до запису.

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