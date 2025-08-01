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Поблизу Сіверська російський дрон-"ждун" убив цивільного чоловіка, який підібрав його і поклав у багажник свого мопеда. ВIДЕО 18+

Поблизу Сіверська на Донеччині оператор російського дрона-"ждуна" убив цивільного чоловіка, який підібрав БПЛА та поклав у багажник свого мопеда.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, убивство цивільного зафільмувала камера іншого безпілотника

"Поблизу Сіверська місцевий мешканець загинув після спроби підібрати ворожий дрон-"ждун", який дистанційно підірвав російський оператор", - зазначається у коментарі до запису.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

Донецька область (9176) дрони (5209) Бахмутський район (568) Сіверськ (137)


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Топ коментарі
+14
капец он вообще видел что брал ?

или напрочь отсутствует логика и понимание
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01.08.2025 12:23 Відповісти
+8
Якщо бог мізків не дав, є шанс дістати премію Дарвіна.
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01.08.2025 12:25 Відповісти
+4
А навіщо він його піднімав?Навіщо з бк в багажник клав?Тупо контакти мігло замкнути?
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01.08.2025 12:24 Відповісти
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капец он вообще видел что брал ?

или напрочь отсутствует логика и понимание
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01.08.2025 12:23 Відповісти
І нахіба вона треба?
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01.08.2025 12:23 Відповісти
А навіщо він його піднімав?Навіщо з бк в багажник клав?Тупо контакти мігло замкнути?
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01.08.2025 12:24 Відповісти
Якщо бог мізків не дав, є шанс дістати премію Дарвіна.
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01.08.2025 12:25 Відповісти
Лаурет премии дарвина, какойто алкаш скорее всего, думал перепродать чтоб денег на бухло заработать
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01.08.2025 12:29 Відповісти
а чоловік якій підібрав дрон не ждун ?
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01.08.2025 12:30 Відповісти
Дятел.
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01.08.2025 12:41 Відповісти
Жах.
Може алкаш чи бомж ( який новин не знає а лише бореться за існування) чи альтернативно обдарований ЗЕфан
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01.08.2025 13:09 Відповісти
І росіяни радо викладають таке!! Власні дії по геноциду цивільних!!!

аби у нас був Уряд та МЗС , уже б в 22-23 му роках вся Європа і весь світ би гуділи про "пітьму" і водили санкції НЕ відкладаючи до 3 сінтября🤡 2025 року..
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01.08.2025 13:11 Відповісти
 
 