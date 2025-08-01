3 544 10
Поблизу Сіверська російський дрон-"ждун" убив цивільного чоловіка, який підібрав його і поклав у багажник свого мопеда. ВIДЕО 18+
Поблизу Сіверська на Донеччині оператор російського дрона-"ждуна" убив цивільного чоловіка, який підібрав БПЛА та поклав у багажник свого мопеда.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, убивство цивільного зафільмувала камера іншого безпілотника.
"Поблизу Сіверська місцевий мешканець загинув після спроби підібрати ворожий дрон-"ждун", який дистанційно підірвав російський оператор", - зазначається у коментарі до запису.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+14 Псамметих II
показати весь коментар01.08.2025 12:23 Відповісти Посилання
+8 Trevo Trow
показати весь коментар01.08.2025 12:25 Відповісти Посилання
+4 Bogdan #603107
показати весь коментар01.08.2025 12:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
или напрочь отсутствует логика и понимание
Може алкаш чи бомж ( який новин не знає а лише бореться за існування) чи альтернативно обдарований ЗЕфан
аби у нас був Уряд та МЗС , уже б в 22-23 му роках вся Європа і весь світ би гуділи про "пітьму" і водили санкції НЕ відкладаючи до 3 сінтября🤡 2025 року..