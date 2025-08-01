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Операторы БПЛА 33-й ОМБр уничтожают российскую пехоту. ВИДЕО

Операторы БпЛА 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ ударами дронов-камикадзе и сбросами уничтожают российскую пехоту.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Оккупант сгорел среди поля после попадания дрона. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4382) 33 отдельная механизированная бригада (1)


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наїлися....
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01.08.2025 21:03 Ответить
рашка виготовить цього року 2 млн. ФПВ дронів
українське держзамовлення - 1 млн. ФПВ дронів.....
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01.08.2025 21:50 Ответить
Хороша вибухівка в 33 омбр - файна фрагментація кацапів.
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01.08.2025 22:10 Ответить
 
 