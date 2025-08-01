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Операторы БПЛА 33-й ОМБр уничтожают российскую пехоту. ВИДЕО
Операторы БпЛА 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ ударами дронов-камикадзе и сбросами уничтожают российскую пехоту.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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