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Оператори БпЛА 33-ї ОМБр знищують російську піхоту. ВIДЕО
Оператори БпЛА 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ударми дронів - камікадзе та скидами знищують російську піхоту.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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