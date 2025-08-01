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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Оператори БпЛА 33-ї ОМБр знищують російську піхоту. ВIДЕО

Оператори БпЛА 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ударми дронів - камікадзе та скидами знищують російську піхоту.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Окупант згорів серед поля після влучання дрона. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5215) 33 окрема механізована бригада (1)


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наїлися....
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01.08.2025 21:03 Відповісти
рашка виготовить цього року 2 млн. ФПВ дронів
українське держзамовлення - 1 млн. ФПВ дронів.....
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01.08.2025 21:50 Відповісти
Хороша вибухівка в 33 омбр - файна фрагментація кацапів.
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01.08.2025 22:10 Відповісти
 
 