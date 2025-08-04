Оккупант между трупами соратников из окопа обращается к Путину: "Нах#й сука вам нужна эта #баная война?! Пацаны гибнут сотнями! Как с этим жить, В.В. Путин, нах#й!?" ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший оккупант, сидя в окопе среди трупов своих сослуживцев, обращается к Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в видеообращении россиянин спрашивает у него о цели войны и стоит ли она сотен смертей "пацанов".

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