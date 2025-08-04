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Оккупант между трупами соратников из окопа обращается к Путину: "Нах#й сука вам нужна эта #баная война?! Пацаны гибнут сотнями! Как с этим жить, В.В. Путин, нах#й!?" ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший оккупант, сидя в окопе среди трупов своих сослуживцев, обращается к Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в видеообращении россиянин спрашивает у него о цели войны и стоит ли она сотен смертей "пацанов".

Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также читайте: Путин о войне: "Россия не захватывает территории Украины, а возвращает свое"

Автор: 

армия РФ (20206) обращение (791) путин владимир (31780) бой (196)


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Топ комментарии
+14
Коли підписував контракт, таких питань не виникало?
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04.08.2025 11:48 Ответить
+8
Ти ж мав прямотоком в рай - як путлєр заповів
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04.08.2025 11:41 Ответить
+7
Пропаганда лікується виключно звіздюлями.
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04.08.2025 11:47 Ответить
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Ти ж мав прямотоком в рай - як путлєр заповів
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04.08.2025 11:41 Ответить
Просто было скучно, хотелось движухи
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04.08.2025 12:37 Ответить
Як перекладається на українську російське слово нах#й? що воно взагалі означає?
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04.08.2025 11:45 Ответить
Він залишився один
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04.08.2025 11:48 Ответить
Це як "Пішов на путіна!"
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04.08.2025 11:49 Ответить
Це взагалі-то монгольське слово. Перекладається однаково...
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04.08.2025 11:54 Ответить
Не фантазуй!... Це слово знають тільки ті монголи, які жили поряд з кацапами, чи у Росії... Це слово ними запозичене у кацапів...
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04.08.2025 12:05 Ответить
Ці слова з'явилося з вторгненням монгольської орди. Одночасно в прото-Україні і на болотах. "Кацапські" вони так само як пельмєні чи самовар...
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04.08.2025 12:13 Ответить
А ти знаєш, що "монголи" складали не більше 10% орди? А решта була "кипчаками"? А це народи тюркської мовної групи... У мене командир роти перші п"ять років служив у Монголії, так казав, що монголи дивувалися, коли їм "ставили в заслугу" нав"язування "русским" матюків...
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04.08.2025 12:19 Ответить
Орда тому й орда. Очевидно що "монгольська" там була тільки назва. Як і зараз.
А стосовно слів - ******* італійці теж не завжди зрозуміють латину...
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04.08.2025 12:29 Ответить
Словосполука "на українській" - це вже калька з кацапського. Тому її вживання буде помилкою. Тож найбільш поширений та органічній варіант: говорити українською, перекладати тексти українською, дивитись фільми українською тощо.
Для довідки, без образ.
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04.08.2025 11:57 Ответить
in English це теж калька з російської?
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04.08.2025 12:01 Ответить
Зрозуміло!
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04.08.2025 12:03 Ответить
Це такі зрозумілі речі, що їх не треба й пояснювати. Звичайно, що у даному випадку правильно мовою. Я спеціально так написав, щоб подивитись хто на що зверне увагу. Бо для деяких вживати російські матюки, які вбивають українську культуру це нормально. Звикли.
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04.08.2025 12:11 Ответить
Яким чином "in English" до кацапізмів в українській мові? Правила української мови та правопис, це правила української мови.
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04.08.2025 12:06 Ответить
Це кацапізм в англійській мові.
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04.08.2025 12:15 Ответить
А при чому англійська? Мається на увазі, що в кожній мові свої словосполучення: в англійській так, як ви написали, а в українській саме "українською".
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04.08.2025 12:40 Ответить
Можна і так і так.
Правильніш вважається "українською", але й "на українській мові" теж можна казати. А ті хто шукає подібні "кацапізми" по суті і є меншовартісними "хохлами"...
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04.08.2025 12:34 Ответить
Пропаганда лікується виключно звіздюлями.
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04.08.2025 11:47 Ответить
Коли підписував контракт, таких питань не виникало?
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04.08.2025 11:48 Ответить
хорошая місля пріходіт опосля
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04.08.2025 11:49 Ответить
Мокшари всі будуть знищені, разом з пуйлом.
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04.08.2025 11:53 Ответить
А як же квартірка на Пєчєрскіх пагóрбах?..

Шо, їбані суки, з'їли української земельки?
Так буде з усіма кацапами!
Слава Україні!
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04.08.2025 11:54 Ответить
Пєчєрскіє пагóрби вже зайняті халімонами та іншими покидьками суспільства.
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04.08.2025 12:12 Ответить
Не сотнямі. а в звітах кожен день меньше тисячі нема (та й дай Боже побільше) І не пагібают . а дохнуть!!!
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04.08.2025 11:55 Ответить
Бітійо опрєдєляєт сознаніє...
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04.08.2025 11:56 Ответить
То чому він не хоче вбити свого командира я так і не пойняв?
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04.08.2025 11:57 Ответить
Ти ж падла за гроші контракт підписало. Так збирай своїх поплічників і ******** на рубльовку там всі гроші.
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04.08.2025 11:57 Ответить
Можна подумати ***** його особисто за руку в той окоп привело! Ти ДОБРОВІЛЬНО прийшов акупантом на нашу землю, в ній і залишишся, паскуда лаптенога!
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04.08.2025 11:59 Ответить
Не виправдовуй *****.
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04.08.2025 12:35 Ответить
Сподіваюсь цей орк доєднався до дохлих дружбінів з якими він каже прийшов...
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04.08.2025 12:03 Ответить
А що сі сталось?Слава ЗСУ,смерть ворогам!
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04.08.2025 12:03 Ответить
Окопчик епічний, до речі...
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04.08.2025 12:05 Ответить
«Як нам з цим жити?» - запитує він путіна.
a путін взагалі не хоче що вони жили, a просто здохли за нього, за кривавoгo сатанy. 🥶
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04.08.2025 12:06 Ответить
Це ще й долі процента нема того, що ви, суки з Кацапії, заслужили! Слава Україні, Героям Слава! Подяка нашим захисникам, за їхню мужність і відвагу! Хай їх Бог береже!
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04.08.2025 12:10 Ответить
😩... Плачет ноет Ванькі мать
- что ж єто творіцца в мірє !?
Ехал Ваня убівать , но - ЄГО убілі !!
Непонятно почему , по какой прічінє .
Ведь ОН должен убівать , но - ЄГО убілі .!
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04.08.2025 12:15 Ответить
Окупант між трупами поплічників із окопу звертається до Путіна

***** жи ж фсьо слишіт!
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04.08.2025 12:26 Ответить
На єтом всьо....і дрон його розьє***ашить.
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04.08.2025 12:31 Ответить
Треба не пі#деть а розвертатись та йти на мацкву й закінчити те що Жєка-фраєр не закінчив! Знайти й повісити за ноги х7йла! Але кацапам рабам-дегенератам й досі не дійшло.
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04.08.2025 12:34 Ответить
Це відео треба розповсюджувати по всіх кацапських ресурсах, групах.
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04.08.2025 12:39 Ответить
- дохнут сотнями каждый день?! да и пес с ними. делов то

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04.08.2025 12:42 Ответить
 
 