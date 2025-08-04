Оккупант между трупами соратников из окопа обращается к Путину: "Нах#й сука вам нужна эта #баная война?! Пацаны гибнут сотнями! Как с этим жить, В.В. Путин, нах#й!?" ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший оккупант, сидя в окопе среди трупов своих сослуживцев, обращается к Путину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в видеообращении россиянин спрашивает у него о цели войны и стоит ли она сотен смертей "пацанов".
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Топ комментарии
+14 Олег Квиташ
показать весь комментарий04.08.2025 11:48 Ответить Ссылка
+8 Валентин Коваль #587289
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+7 MausMike
показать весь комментарий04.08.2025 11:47 Ответить Ссылка
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А стосовно слів - ******* італійці теж не завжди зрозуміють латину...
Для довідки, без образ.
Правильніш вважається "українською", але й "на українській мові" теж можна казати. А ті хто шукає подібні "кацапізми" по суті і є меншовартісними "хохлами"...
Шо, їбані суки, з'їли української земельки?
Так буде з усіма кацапами!
Слава Україні!
a путін взагалі не хоче що вони жили, a просто здохли за нього, за кривавoгo сатанy. 🥶
- что ж єто творіцца в мірє !?
Ехал Ваня убівать , но - ЄГО убілі !!
Непонятно почему , по какой прічінє .
Ведь ОН должен убівать , но - ЄГО убілі .!
***** жи ж фсьо слишіт!