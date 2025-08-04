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Новини Відео
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Окупант між трупами поплічників із окопу звертається до Путіна: "Нах#й сука вам нужна эта #баная война?! Пацаны гибнут сотнями! Как с этим жить, В.В. Путин, нах#й!?". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий окупант, сидячи в окопі поміж трупів своїх поплічників, звертається до Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відеозверненні росіянин питає у нього про мету війни і чи варта вона сотень смертей "пацанов".

Увага! Ненормативна лексика! Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також читайте: Путін про війну: "Росія не захоплює території України, а повертає своє"

Автор: 

армія рф (18357) звернення (647) путін володимир (24371) бій (195)


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Топ коментарі
+10
Коли підписував контракт, таких питань не виникало?
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04.08.2025 11:48 Відповісти
+7
Ти ж мав прямотоком в рай - як путлєр заповів
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04.08.2025 11:41 Відповісти
+6
Пропаганда лікується виключно звіздюлями.
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04.08.2025 11:47 Відповісти
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Ти ж мав прямотоком в рай - як путлєр заповів
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04.08.2025 11:41 Відповісти
Як перекладається на українську російське слово нах#й? що воно взагалі означає?
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04.08.2025 11:45 Відповісти
Він залишився один
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04.08.2025 11:48 Відповісти
Це як "Пішов на путіна!"
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04.08.2025 11:49 Відповісти
Це взагалі-то монгольське слово. Перекладається однаково...
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04.08.2025 11:54 Відповісти
Не фантазуй!... Це слово знають тільки ті монголи, які жили поряд з кацапами, чи у Росії... Це слово ними запозичене у кацапів...
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04.08.2025 12:05 Відповісти
Ці слова з'явилося з вторгненням монгольської орди. Одночасно в прото-Україні і на болотах. "Кацапські" вони так само як пельмєні чи самовар...
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04.08.2025 12:13 Відповісти
А ти знаєш, що "монголи" складали не більше 10% орди? А решта була "кипчаками"? А це народи тюркської мовної групи... У мене командир роти перші п"ять років служив у Монголії, так казав, що монголи дивувалися, коли їм "ставили в заслугу" нав"язування "русским" матюків...
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04.08.2025 12:19 Відповісти
Словосполука "на українській" - це вже калька з кацапського. Тому її вживання буде помилкою. Тож найбільш поширений та органічній варіант: говорити українською, перекладати тексти українською, дивитись фільми українською тощо.
Для довідки, без образ.
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04.08.2025 11:57 Відповісти
in English це теж калька з російської?
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04.08.2025 12:01 Відповісти
Зрозуміло!
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04.08.2025 12:03 Відповісти
Це такі зрозумілі речі, що їх не треба й пояснювати. Звичайно, що у даному випадку правильно мовою. Я спеціально так написав, щоб подивитись хто на що зверне увагу. Бо для деяких вживати російські матюки, які вбивають українську культуру це нормально. Звикли.
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04.08.2025 12:11 Відповісти
Яким чином "in English" до кацапізмів в українській мові? Правила української мови та правопис, це правила української мови.
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04.08.2025 12:06 Відповісти
Це кацапізм в англійській мові.
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04.08.2025 12:15 Відповісти
Пропаганда лікується виключно звіздюлями.
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04.08.2025 11:47 Відповісти
Коли підписував контракт, таких питань не виникало?
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04.08.2025 11:48 Відповісти
хорошая місля пріходіт опосля
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04.08.2025 11:49 Відповісти
Мокшари всі будуть знищені, разом з пуйлом.
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04.08.2025 11:53 Відповісти
А як же квартірка на Пєчєрскіх пагóрбах?..

Шо, їбані суки, з'їли української земельки?
Так буде з усіма кацапами!
Слава Україні!
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04.08.2025 11:54 Відповісти
Пєчєрскіє пагóрби вже зайняті халімонами та іншими покидьками суспільства.
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04.08.2025 12:12 Відповісти
Не сотнямі. а в звітах кожен день меньше тисячі нема (та й дай Боже побільше) І не пагібают . а дохнуть!!!
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04.08.2025 11:55 Відповісти
Бітійо опрєдєляєт сознаніє...
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04.08.2025 11:56 Відповісти
То чому він не хоче вбити свого командира я так і не пойняв?
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04.08.2025 11:57 Відповісти
Ти ж падла за гроші контракт підписало. Так збирай своїх поплічників і ******** на рубльовку там всі гроші.
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04.08.2025 11:57 Відповісти
Можна подумати ***** його особисто за руку в той окоп привело! Ти ДОБРОВІЛЬНО прийшов акупантом на нашу землю, в ній і залишишся, паскуда лаптенога!
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04.08.2025 11:59 Відповісти
Сподіваюсь цей орк доєднався до дохлих дружбінів з якими він каже прийшов...
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04.08.2025 12:03 Відповісти
А що сі сталось?Слава ЗСУ,смерть ворогам!
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04.08.2025 12:03 Відповісти
Окопчик епічний, до речі...
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04.08.2025 12:05 Відповісти
«Як нам з цим жити?» - запитує він путіна.
a путін взагалі не хоче що вони жили, a просто здохли за нього, за кривавoгo сатанy. 🥶
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04.08.2025 12:06 Відповісти
Це ще й долі процента нема того, що ви, суки з Кацапії, заслужили! Слава Україні, Героям Слава! Подяка нашим захисникам, за їхню мужність і відвагу! Хай їх Бог береже!
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04.08.2025 12:10 Відповісти
😩... Плачет ноет Ванькі мать
- что ж єто творіцца в мірє !?
Ехал Ваня убівать , но - ЄГО убілі !!
Непонятно почему , по какой прічінє .
Ведь ОН должен убівать , но - ЄГО убілі .!
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04.08.2025 12:15 Відповісти
 
 