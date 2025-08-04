Окупант між трупами поплічників із окопу звертається до Путіна: "Нах#й сука вам нужна эта #баная война?! Пацаны гибнут сотнями! Как с этим жить, В.В. Путин, нах#й!?". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий окупант, сидячи в окопі поміж трупів своїх поплічників, звертається до Путіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відеозверненні росіянин питає у нього про мету війни і чи варта вона сотень смертей "пацанов".
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Топ коментарі
+10 Олег Квиташ
показати весь коментар04.08.2025 11:48 Відповісти Посилання
+7 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар04.08.2025 11:41 Відповісти Посилання
+6 MausMike
показати весь коментар04.08.2025 11:47 Відповісти Посилання
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Для довідки, без образ.
Шо, їбані суки, з'їли української земельки?
Так буде з усіма кацапами!
Слава Україні!
a путін взагалі не хоче що вони жили, a просто здохли за нього, за кривавoгo сатанy. 🥶
- что ж єто творіцца в мірє !?
Ехал Ваня убівать , но - ЄГО убілі !!
Непонятно почему , по какой прічінє .
Ведь ОН должен убівать , но - ЄГО убілі .!