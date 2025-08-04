Окупант між трупами поплічників із окопу звертається до Путіна: "Нах#й сука вам нужна эта #баная война?! Пацаны гибнут сотнями! Как с этим жить, В.В. Путин, нах#й!?". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий окупант, сидячи в окопі поміж трупів своїх поплічників, звертається до Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відеозверненні росіянин питає у нього про мету війни і чи варта вона сотень смертей "пацанов".

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