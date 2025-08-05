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Более 267 тыс. военных потеряла РФ с начала года, - Сырский. ВИДЕО

С начала года потери российских оккупантов в живой силе составили более 267 тысяч военных.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря слаженной и профессиональной боевой работе всех составляющих Сил обороны Украины потери врага в живой силе с начала года составили 267 460 человек.

Каждый уничтоженный оккупант приближает справедливый мир для Украины", - отметил он.

Читайте: Потери армии РФ в июле стали самыми низкими за 15 месяцев, - разведка Британии

Потери РФ с начала года Сырский назвал цифру

Автор: 

армия РФ (20212) ликвидация (3912) уничтожение (7605) потери (4501) Александр Сырский (670)


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Топ комментарии
+4
руснявий сирок статист уїв ..з батьками на паРаші
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05.08.2025 14:48 Ответить
+4
сирок старається разом з Оманською Гнидою
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05.08.2025 14:53 Ответить
+3
Сирський віджимається 100 разів і не планує йти у відставку в 60 років, - WP

творожний віджиматель українських земель разом з Оманською гнидою і агентом "Козир"

і батьки сиркові на паРаші
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05.08.2025 15:01 Ответить
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наближає справедливий мир для України", - Джерело: https://censor.net/ua/v3567112
- а що таке "справедливий мир" - яке , в нього , визначення ..?
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05.08.2025 14:48 Ответить
руснявий сирок статист уїв ..з батьками на паРаші
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05.08.2025 14:48 Ответить
Втрати армії РФ у липні стали найнижчими за 15 місяців, - розвідка Британії
Джерело: https://censor.net/ua/n3567089
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05.08.2025 14:51 Ответить
сирок старається разом з Оманською Гнидою
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05.08.2025 14:53 Ответить
Творожку можно верить,у него папа с мамой порядочные люди и проживают в правильной стране.
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05.08.2025 14:52 Ответить
Сирський віджимається 100 разів і не планує йти у відставку в 60 років, - WP

творожний віджиматель українських земель разом з Оманською гнидою і агентом "Козир"

і батьки сиркові на паРаші
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05.08.2025 15:01 Ответить
Новосельцев сырок.
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05.08.2025 15:27 Ответить
не забуваємо нового Командувача Повітряних Сил України призначеного Оманською Гнидою - Анатолія Кривоножко (біографія тільки з 40 років..де був раніше хз)

рідня та батьки нового командувача на паРаші
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05.08.2025 15:29 Ответить
Цікава арифметика.
Півроку це 183 дні.
Тобто виходить 1460 кацапів на день.
І це при тому, що у липні втрати кацапів знизилися.

Щось там у Сирського явно приписують.
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05.08.2025 15:29 Ответить
і кому на четвертому році війни цікаво, скільки втратила русня свої орків???? Відволікання від наших втрат
За своїх Захисників потурбувався би краще, щоб берегти їх життя)))
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05.08.2025 16:08 Ответить
 
 