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Более 267 тыс. военных потеряла РФ с начала года, - Сырский. ВИДЕО
С начала года потери российских оккупантов в живой силе составили более 267 тысяч военных.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря слаженной и профессиональной боевой работе всех составляющих Сил обороны Украины потери врага в живой силе с начала года составили 267 460 человек.
Каждый уничтоженный оккупант приближает справедливый мир для Украины", - отметил он.
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- а що таке "справедливий мир" - яке , в нього , визначення ..?
Джерело: https://censor.net/ua/n3567089
творожний віджиматель українських земель разом з Оманською гнидою і агентом "Козир"
і батьки сиркові на паРаші
рідня та батьки нового командувача на паРаші
Півроку це 183 дні.
Тобто виходить 1460 кацапів на день.
І це при тому, що у липні втрати кацапів знизилися.
Щось там у Сирського явно приписують.
За своїх Захисників потурбувався би краще, щоб берегти їх життя)))