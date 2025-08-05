Более 267 тыс. военных потеряла РФ с начала года, - Сырский. ВИДЕО

С начала года потери российских оккупантов в живой силе составили более 267 тысяч военных.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря слаженной и профессиональной боевой работе всех составляющих Сил обороны Украины потери врага в живой силе с начала года составили 267 460 человек.

Каждый уничтоженный оккупант приближает справедливый мир для Украины", - отметил он.

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