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Новини Відео Втрати ворога
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Понад 267 тис. військових втратила РФ від початку року, - Сирський. ВIДЕО

Від початку року втрати російських окупантів у живій силі склали понад 267 тисяч військових.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки злагодженій і професійній бойовій роботі всіх складових Сил оборони України втрати ворога в живій силі з початку року склали 267 460 осіб.

Кожен знищений окупант наближає справедливий мир для України", - зазначив він.

Читайте: Втрати армії РФ у липні стали найнижчими за 15 місяців, - розвідка Британії

Втрати РФ від початку року Сирський назвав цифру

Автор: 

армія рф (18363) ліквідація (4298) знищення (7918) втрати (4516) Сирський Олександр (695)


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наближає справедливий мир для України", - Джерело: https://censor.net/ua/v3567112
- а що таке "справедливий мир" - яке , в нього , визначення ..?
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05.08.2025 14:48 Відповісти
руснявий сирок статист уїв ..з батьками на паРаші
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05.08.2025 14:48 Відповісти
Втрати армії РФ у липні стали найнижчими за 15 місяців, - розвідка Британії
Джерело: https://censor.net/ua/n3567089
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05.08.2025 14:51 Відповісти
сирок старається разом з Оманською Гнидою
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05.08.2025 14:53 Відповісти
Творожку можно верить,у него папа с мамой порядочные люди и проживают в правильной стране.
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05.08.2025 14:52 Відповісти
Сирський віджимається 100 разів і не планує йти у відставку в 60 років, - WP

творожний віджиматель українських земель разом з Оманською гнидою і агентом "Козир"

і батьки сиркові на паРаші
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05.08.2025 15:01 Відповісти
Новосельцев сырок.
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05.08.2025 15:27 Відповісти
не забуваємо нового Командувача Повітряних Сил України призначеного Оманською Гнидою - Анатолія Кривоножко (біографія тільки з 40 років..де був раніше хз)

рідня та батьки нового командувача на паРаші
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05.08.2025 15:29 Відповісти
Цікава арифметика.
Півроку це 183 дні.
Тобто виходить 1460 кацапів на день.
І це при тому, що у липні втрати кацапів знизилися.

Щось там у Сирського явно приписують.
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05.08.2025 15:29 Відповісти
 
 