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Понад 267 тис. військових втратила РФ від початку року, - Сирський. ВIДЕО
Від початку року втрати російських окупантів у живій силі склали понад 267 тисяч військових.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки злагодженій і професійній бойовій роботі всіх складових Сил оборони України втрати ворога в живій силі з початку року склали 267 460 осіб.
Кожен знищений окупант наближає справедливий мир для України", - зазначив він.
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- а що таке "справедливий мир" - яке , в нього , визначення ..?
Джерело: https://censor.net/ua/n3567089
творожний віджиматель українських земель разом з Оманською гнидою і агентом "Козир"
і батьки сиркові на паРаші
рідня та батьки нового командувача на паРаші
Півроку це 183 дні.
Тобто виходить 1460 кацапів на день.
І це при тому, що у липні втрати кацапів знизилися.
Щось там у Сирського явно приписують.