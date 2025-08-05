Понад 267 тис. військових втратила РФ від початку року, - Сирський. ВIДЕО

Від початку року втрати російських окупантів у живій силі склали понад 267 тисяч військових.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки злагодженій і професійній бойовій роботі всіх складових Сил оборони України втрати ворога в живій силі з початку року склали 267 460 осіб.

Кожен знищений окупант наближає справедливий мир для України", - зазначив він.

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