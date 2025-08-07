РУС
Готовим некоторые встречи на континенте, чтобы позиции Европы были защищены, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал новые встречи с европейскими лидерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Все партнеры понимают, кто должен сделать шаги к завершению этой войны. Это российская война, это агрессия России, и именно Россия должна пойти на прекращение огня и на реальную дипломатию, которая может гарантировать мир.

Украину четко поддерживают, и я за это очень благодарен всем партнерам. Также всех объединяет понимание того, что война России против Украины - это война в Европе и против Европы. Все решения, которые будут приниматься, чтобы закончить эту войну и чтобы гарантировать безопасность, действительно касаются всей Европы, а не кого-то одного.

Читайте: Голос Европы будет звучать в дипломатии, - Зеленский после разговора с фон дер Ляйен

Поэтому голос Европы должен влиять на процессы. И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами и относительно наших разговоров и наших встреч, чтобы согласовать все позиции, и также относительно работы каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены. Мы планируем некоторые встречи на континенте", - рассказал Зеленский.

Топ комментарии
+15
На скільки б було б краще ,якщо б країною керувала розумна людина...
07.08.2025 20:12 Ответить
+12
А позиції України, він не хоче "захистити"?
07.08.2025 20:16 Ответить
+11
Ти вже свої позиції, падла, хахистив. Тепер взявся за Європу. Захисник херов. БЛТ?
07.08.2025 20:15 Ответить
На скільки б було б краще ,якщо б країною керувала розумна людина...
07.08.2025 20:12 Ответить
...а нє какой-та дурачьок...
07.08.2025 20:25 Ответить
Ти вже свої позиції, падла, хахистив. Тепер взявся за Європу. Захисник херов. БЛТ?
07.08.2025 20:15 Ответить
Я. НЕНАВИДЖУ. ВІДОСИКИИИИИИ!!!!!!!!
07.08.2025 20:15 Ответить
А позиції України, він не хоче "захистити"?
07.08.2025 20:16 Ответить
Вова президент Євросоюзу, чи України? Чиї позиції маєш захищати, га?
07.08.2025 20:16 Ответить
Та не звертайте уваги. То рядовий відосік для дібілів. І так зійде. Тим більше що кожного дня потрібно писати новий текст, пісатель Литвин вже за**бався.
07.08.2025 20:24 Ответить
Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті", - розповів Зеленський. ""зепоцріот" котрий здає Україну рашисту і оббирає армію,котра веде кровопролитну війну з рашистом ,який не робив і не робить нікуя для захисту українського народу (крім наживи на війні) хліборізкою буде ще й Європу обороняти...Та накуя Ти Європі впав "зелено- рашистський геморой"?
07.08.2025 20:18 Ответить
Європою опікується,типу найдосвідченіший,з семирічним президентським стажем...
А на Сході постійні нові втрати територій,про свій "план перемоги", так потужно піарений, очевидно,вже й сам забув.
07.08.2025 20:19 Ответить
Согласовываем все позиции, особенно Европы. Планируем некоторые встречи на континенте. И так каждый день(не без видоса, разумеется). Все збс.
07.08.2025 20:21 Ответить
>> саме соосія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир

Пздц.

НУЛЬ висновків зроблено з 01.04.2022.
07.08.2025 20:25 Ответить
Як ти вже за*бав своєю кожноденною болтовнею!
07.08.2025 20:25 Ответить
Видно, що позиції України Європа вже добре захистила
07.08.2025 20:29 Ответить
Потужна відповідь на заяву трампона про те, що на перемовинах трампон-хуйло-янєлох представників ЄС не буде (навіть ВБ не запросять). Це супер дипломатично і конструктивно!
Віткофф їздив до московії, а ще анонсували візит Келога в Україну (здається на 7 число). І що? Віткофф з'їздив, а найвеличнішого телефоном поставили перед фактом якихось домовленостей?

Що відбувається насправді? Після якого результату/рішення нас поставлять "пост фактум"? Найвеличніше на посаді Президента якої країни?
07.08.2025 20:31 Ответить
У нього в одній Херсонській області з початку року від одних дронів загинуло 90 людей, а цей про "позиції Європи" піклується.
07.08.2025 20:33 Ответить
Батя мій слухав радіо в машині, так капець, Зеленський і там виступає! Єлє-єле встиг переключити! Це ж реально аварійна ситуація, що цей лупоглазий балабол собі думає....
07.08.2025 20:33 Ответить
Краще зіграв би на роялі, чим патякати не розуміючи про що.
07.08.2025 20:35 Ответить
Ну вже ж почав відосики клепати, традиція вже. А кожного дня грати пуєм - то ж не язик, може і відпасти. Коли посадять в камері - буде вимагати мікрофон і текст кожного дня.
07.08.2025 20:49 Ответить
ЗЕблевотина.
07.08.2025 20:36 Ответить
"Деякі зустрічі".....
07.08.2025 20:48 Ответить
Геть мудака!
07.08.2025 21:10 Ответить
Недолідор сонцесяйний в клоуна загрався
07.08.2025 21:13 Ответить
шо ти можеш планувати? хто ти є? тигр картонний
07.08.2025 21:26 Ответить
Дурилка картонна він, озвучує написане дєрьмаковими менеджерами
07.08.2025 21:36 Ответить
 
 