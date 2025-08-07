Готовим некоторые встречи на континенте, чтобы позиции Европы были защищены, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал новые встречи с европейскими лидерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Все партнеры понимают, кто должен сделать шаги к завершению этой войны. Это российская война, это агрессия России, и именно Россия должна пойти на прекращение огня и на реальную дипломатию, которая может гарантировать мир.

Украину четко поддерживают, и я за это очень благодарен всем партнерам. Также всех объединяет понимание того, что война России против Украины - это война в Европе и против Европы. Все решения, которые будут приниматься, чтобы закончить эту войну и чтобы гарантировать безопасность, действительно касаются всей Европы, а не кого-то одного.

Поэтому голос Европы должен влиять на процессы. И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами и относительно наших разговоров и наших встреч, чтобы согласовать все позиции, и также относительно работы каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены. Мы планируем некоторые встречи на континенте", - рассказал Зеленский.