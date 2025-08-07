Готуємо деякі зустрічі на континенті, щоб позиції Європи були захищені, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні президент Володимир Зеленський анонсував нові зустрічі з європейськими лідерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна, це агресія Росії, і саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир.

Україну чітко підтримують, і я за це дуже вдячний усім партнерам. Також усіх обʼєднує розуміння того, що війна Росії проти України – це війна у Європі і проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити цю війну і щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного.

Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті", - розповів Зеленський.