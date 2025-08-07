УКР
Готуємо деякі зустрічі на континенті, щоб позиції Європи були захищені, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні президент Володимир Зеленський анонсував нові зустрічі з європейськими лідерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна, це агресія Росії, і саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир.

Україну чітко підтримують, і я за це дуже вдячний усім партнерам. Також усіх обʼєднує розуміння того, що війна Росії проти України – це війна у Європі і проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити цю війну і щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного.

Читайте: Голос Європи звучатиме у дипломатії, - Зеленський після розмови з фон дер Ляєн

Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті", - розповів Зеленський.

+9
На скільки б було б краще ,якщо б країною керувала розумна людина...
показати весь коментар
07.08.2025 20:12 Відповісти
+9
А позиції України, він не хоче "захистити"?
показати весь коментар
07.08.2025 20:16 Відповісти
+7
Вова президент Євросоюзу, чи України? Чиї позиції маєш захищати, га?
показати весь коментар
07.08.2025 20:16 Відповісти
...а нє какой-та дурачьок...
показати весь коментар
07.08.2025 20:25 Відповісти
Ти вже свої позиції, падла, хахистив. Тепер взявся за Європу. Захисник херов. БЛТ?
показати весь коментар
07.08.2025 20:15 Відповісти
Я. НЕНАВИДЖУ. ВІДОСИКИИИИИИ!!!!!!!!
показати весь коментар
07.08.2025 20:15 Відповісти
Та не звертайте уваги. То рядовий відосік для дібілів. І так зійде. Тим більше що кожного дня потрібно писати новий текст, пісатель Литвин вже за**бався.
показати весь коментар
07.08.2025 20:24 Відповісти
Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті", - розповів Зеленський. ""зепоцріот" котрий здає Україну рашисту і оббирає армію,котра веде кровопролитну війну з рашистом ,який не робив і не робить нікуя для захисту українського народу (крім наживи на війні) хліборізкою буде ще й Європу обороняти...Та накуя Ти Європі впав "зелено- рашистський геморой"?
показати весь коментар
07.08.2025 20:18 Відповісти
Європою опікується,типу найдосвідченіший,з семирічним президентським стажем...
А на Сході постійні нові втрати територій,про свій "план перемоги", так потужно піарений, очевидно,вже й сам забув.
показати весь коментар
07.08.2025 20:19 Відповісти
Согласовываем все позиции, особенно Европы. Планируем некоторые встречи на континенте. И так каждый день(не без видоса, разумеется). Все збс.
показати весь коментар
07.08.2025 20:21 Відповісти
>> саме соосія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир

Пздц.

НУЛЬ висновків зроблено з 01.04.2022.
показати весь коментар
07.08.2025 20:25 Відповісти
Як ти вже за*бав своєю кожноденною болтовнею!
показати весь коментар
07.08.2025 20:25 Відповісти
Видно, що позиції України Європа вже добре захистила
показати весь коментар
07.08.2025 20:29 Відповісти
Потужна відповідь на заяву трампона про те, що на перемовинах трампон-хуйло-янєлох представників ЄС не буде (навіть ВБ не запросять). Це супер дипломатично і конструктивно!
Віткофф їздив до московії, а ще анонсували візит Келога в Україну (здається на 7 число). І що? Віткофф з'їздив, а найвеличнішого телефоном поставили перед фактом якихось домовленостей?

Що відбувається насправді? Після якого результату/рішення нас поставлять "пост фактум"? Найвеличніше на посаді Президента якої країни?
показати весь коментар
07.08.2025 20:31 Відповісти
У нього в одній Херсонській області з початку року від одних дронів загинуло 90 людей, а цей про "позиції Європи" піклується.
показати весь коментар
07.08.2025 20:33 Відповісти
Батя мій слухав радіо в машині, так капець, Зеленський і там виступає! Єлє-єле встиг переключити! Це ж реально аварійна ситуація, що цей лупоглазий балабол собі думає....
показати весь коментар
07.08.2025 20:33 Відповісти
Краще зіграв би на роялі, чим патякати не розуміючи про що.
показати весь коментар
07.08.2025 20:35 Відповісти
Ну вже ж почав відосики клепати, традиція вже. А кожного дня грати пуєм - то ж не язик, може і відпасти. Коли посадять в камері - буде вимагати мікрофон і текст кожного дня.
показати весь коментар
07.08.2025 20:49 Відповісти
ЗЕблевотина.
показати весь коментар
07.08.2025 20:36 Відповісти
"Деякі зустрічі".....
показати весь коментар
07.08.2025 20:48 Відповісти
 
 