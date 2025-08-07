Готуємо деякі зустрічі на континенті, щоб позиції Європи були захищені, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні президент Володимир Зеленський анонсував нові зустрічі з європейськими лідерами.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна, це агресія Росії, і саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир.
Україну чітко підтримують, і я за це дуже вдячний усім партнерам. Також усіх обʼєднує розуміння того, що війна Росії проти України – це війна у Європі і проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити цю війну і щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного.
Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті", - розповів Зеленський.
А на Сході постійні нові втрати територій,про свій "план перемоги", так потужно піарений, очевидно,вже й сам забув.
Пздц.
НУЛЬ висновків зроблено з 01.04.2022.
Віткофф їздив до московії, а ще анонсували візит Келога в Україну (здається на 7 число). І що? Віткофф з'їздив, а найвеличнішого телефоном поставили перед фактом якихось домовленостей?
Що відбувається насправді? Після якого результату/рішення нас поставлять "пост фактум"? Найвеличніше на посаді Президента якої країни?