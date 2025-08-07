Голос Європи звучатиме у дипломатії, - Зеленський після розмови з фон дер Ляєн
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Глава держави розповів фон дер Ляєн про його розмову з президентом Трампом та про наявні дипломатичні можливості.
"Україна прагне реального та чесного закінчення цієї війни, і для нас важливо, що вся вільна Європа – з нами на цьому шляху. Дякую Урсулі за чітке бачення того, що обʼєднана Європа має брати участь в усіх процесах, які стосуються України. Ми вже у перемовинах щодо вступу, і Україна буде частиною Євросоюзу. Євросоюз також матиме велике значення для реконструкції нашої країни після війни, і це один з найбільших за десятиліття економічних проєктів для всієї Європи. Тож голос Європи звучатиме у дипломатії. Дякую!" - зазначив Зеленський.
дякую Еманюелю
Дякую Урсулі
це що, подружка твоя з подворотні?
Oops. Так він не каже. За таке можна й получить.
І от... їй доводиться спілкуватися з клованом, де інтелект... та вже най не кажу. Ну, робота така у баронеси. Як у дресирувальника диких звірів.
Часть Украины, судя по тому, какой ценой тут мир наклёвывается.