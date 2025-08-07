УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11813 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Зеленського та фон дер Ляєн
832 39

Голос Європи звучатиме у дипломатії, - Зеленський після розмови з фон дер Ляєн

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів фон дер Ляєн про його розмову з президентом Трампом та про наявні дипломатичні можливості. 

"Україна прагне реального та чесного закінчення цієї війни, і для нас важливо, що вся вільна Європа – з нами на цьому шляху. Дякую Урсулі за чітке бачення того, що обʼєднана Європа має брати участь в усіх процесах, які стосуються України. Ми вже у перемовинах щодо вступу, і Україна буде частиною Євросоюзу. Євросоюз також матиме велике значення для реконструкції нашої країни після війни, і це один з найбільших за десятиліття економічних проєктів для всієї Європи. Тож голос Європи звучатиме у дипломатії. Дякую!" - зазначив Зеленський.

Читайте: Зеленський і прем’єр Албанії Рама обговорили підготовку до зустрічей на великих міжнародних майданчиках

Автор: 

Зеленський Володимир (25009) фон дер Ляєн Урсула (834)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
07.08.2025 19:12 Відповісти
+10
Мене оце так бісить: хто воно таке, що має всіх за панібрата?
дякую Еманюелю
Дякую Урсулі

це що, подружка твоя з подворотні?
показати весь коментар
07.08.2025 19:12 Відповісти
+6
Який саме конструктив ви побачили в діях Зеленського?
показати весь коментар
07.08.2025 19:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.08.2025 19:12 Відповісти
Мене оце так бісить: хто воно таке, що має всіх за панібрата?
дякую Еманюелю
Дякую Урсулі

це що, подружка твоя з подворотні?
показати весь коментар
07.08.2025 19:12 Відповісти
"Дякую, Дональде"

Oops. Так він не каже. За таке можна й получить.
показати весь коментар
07.08.2025 20:22 Відповісти
Бовдур пафосний
показати весь коментар
07.08.2025 19:14 Відповісти
Що він не так сказав ??? Чи тобі аби пукнути і повітря зіпсувати???
показати весь коментар
07.08.2025 19:24 Відповісти
"Не так"?Це просто набір слів пафосних але порожніх
показати весь коментар
07.08.2025 19:32 Відповісти
зе - лох, тряпка, втік
показати весь коментар
07.08.2025 19:37 Відповісти
Але він має статус Президента України, і саме тому увесь світ спілкується з ним, а не з вами - пустопорбожніми обгаджувачами усього конструктивного для порятунку державності.
показати весь коментар
07.08.2025 19:42 Відповісти
"увесь світ спілкується з ним"
показати весь коментар
07.08.2025 19:44 Відповісти
Який саме конструктив ви побачили в діях Зеленського?
показати весь коментар
07.08.2025 19:44 Відповісти
Узгодження кожного руху і дії України зі своїми союзниками, що гарантує спільну відповідальність за нашу долю. Ми - не самотні. Це головне.
показати весь коментар
07.08.2025 19:54 Відповісти
Нагадати про знищення НАБУ та САП, чи ще пам'ятаєте?
показати весь коментар
07.08.2025 19:55 Відповісти
Навіщо брешете про знищення. Ці установи були переведені під певний контроль Генерального прокурора, продовжуючи виконання своїх законних функцій.
показати весь коментар
07.08.2025 20:01 Відповісти
Формулювати свої думки вчилися у Найзеленішого?
показати весь коментар
07.08.2025 19:46 Відповісти
Весь світ спілкувався би навіть з табуреткою, якщо б її "мудрий нарід" наобирав замість президента. Захід вимушений спілкуватися із ЗЕлупою не тому, що він мудрий, бо він таким не є, не тому, що він розумний, бо він таким не є, не тому, що він моральна людина, бо він таким не є, не тому, що він чесний, бо він таким не є, не тому, що він гідний того посту, який займає, бо так не є. А тому, що цього тупого, аморального, злодійкуватого, підлого негідника наобирав такий самий "мудрий нарід". Ось і все чому Захід чи Штати спілкуються з цим аморальним підлим покидьком, який, до того ж має абсолютно промоскальський "рускомірський" світогляд.
показати весь коментар
07.08.2025 19:57 Відповісти
Кращого президента ми наразі не маємо. Такого обрали 73% виборців, тож не топіть Зеленського, бо втопите разом з ним себе і усю Україну. По війні народ обере іншого, сподіваюся, гідного представника.
показати весь коментар
07.08.2025 20:07 Відповісти
Ти будеш голосувати за Порошенка?
показати весь коментар
07.08.2025 20:10 Відповісти
Я за нього двічі голосував у 2019-му.
показати весь коментар
07.08.2025 20:14 Відповісти
І так і не відповів на питання.
показати весь коментар
07.08.2025 20:31 Відповісти
Якщо 73% від тих хто прийшов на вибори (це десь 43% від кількості всього населення) були обмануті та наобирали неука та інфантильного нарциса, який не вмів та не вміє керувати державою, якому похєр на те скільки загинуло, на те скільки втрачено територій і якому власний кум та власний друган-бізнесмен дорожче, ніж вся Україна, то лише невиліковні ідіоти можуть очікувати від цього покидька якихось позитивних дій чи результатів, якщо він нічого позитивного не зробив за всі 6 років своєї каденції. А твоя ідея "немає зеленського, немає України" це 100% калька з кацапського"нет путіна нет расеі", ти ще ікону його над кроваттю не повісив? Чи вже молишся на цього покидька?
показати весь коментар
07.08.2025 21:05 Відповісти
Голос Європи звучатиме, якщо гундосна хріпотца його не перекричить.
показати весь коментар
07.08.2025 19:18 Відповісти
Зеля володар світу, він вирішив за Європу, що їй робити надалі.
показати весь коментар
07.08.2025 19:19 Відповісти
По версії завгоспа найсонцесяючий і
показати весь коментар
07.08.2025 19:35 Відповісти
Приставка "фон" у прізвищі Урсули, свідчить про дворянське, аристократичне походження. Її батько є нащадком знатного роду бременського барона Людвіга Кнопа.
І от... їй доводиться спілкуватися з клованом, де інтелект... та вже най не кажу. Ну, робота така у баронеси. Як у дресирувальника диких звірів.
показати весь коментар
07.08.2025 19:23 Відповісти
І ще жоден кацап не здогадався - що Ореста то жіноче ім'я, а Оксен - чоловіче
показати весь коментар
07.08.2025 19:31 Відповісти
Нужна деоккупация.. Справедливый мир.
показати весь коментар
07.08.2025 19:29 Відповісти
Прийде час і деокупації. А поки УКраїні слід набратися сил, насамперед вилучивши з власної спини ножа, встромленого своїми ж ухилянтами.
показати весь коментар
07.08.2025 19:36 Відповісти
можна почати з того, щоб давити їх танками, як пропонує Алєкс Мишкєвіч.
показати весь коментар
07.08.2025 19:38 Відповісти
українців почінають готовити до здачі 4 областей України.
показати весь коментар
07.08.2025 19:32 Відповісти
цього не буде
показати весь коментар
07.08.2025 19:35 Відповісти
По всі РФ оголошена повітряна тривога. Активна пускова установка української балістичної ракети. Ось що почує Путні, гівно ти сране. П.С. Зелю - геть.
показати весь коментар
07.08.2025 19:37 Відповісти
Мы уже в переговорах о вступлении, и Украина будет частью Евросоюза.

Часть Украины, судя по тому, какой ценой тут мир наклёвывается.
показати весь коментар
07.08.2025 19:47 Відповісти
Голос Європи звучатиме у дипломатії, а квакання зЄжаби буде тільки в кварталі
показати весь коментар
07.08.2025 19:52 Відповісти
прохрепело хрипатое очередную хрипоту
показати весь коментар
07.08.2025 19:53 Відповісти
Та з голосом ЄС все ясно ,а ти🤡 чорт ,будеш на пініні по клавішам тактушки відбивати ? ...
показати весь коментар
07.08.2025 20:09 Відповісти
Таке враження, що сюди збіглися примітивні кацапські тролі. Відстукуують образи на президента без йоти конструктиву.
показати весь коментар
07.08.2025 20:10 Відповісти
Ihor Ihor - зебот.
показати весь коментар
07.08.2025 20:21 Відповісти
 
 