Голос Европы будет звучать в дипломатии, - Зеленский после разговора с фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал фон дер Ляйен о его разговоре с президентом Трампом и об имеющихся дипломатических возможностях.

"Украина стремится к реальному и честному окончанию этой войны, и для нас важно, что вся свободная Европа - с нами на этом пути. Спасибо Урсуле за четкое видение того, что объединенная Европа должна участвовать во всех процессах, касающихся Украины. Мы уже в переговорах о вступлении, и Украина будет частью Евросоюза. Евросоюз также будет иметь большое значение для реконструкции нашей страны после войны, и это один из крупнейших за десятилетия экономических проектов для всей Европы. Поэтому голос Европы будет звучать в дипломатии. Спасибо!" - отметил Зеленский.

Читайте: Зеленский и премьер Албании Рама обсудили подготовку к встречам на крупных международных площадках