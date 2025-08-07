Голос Европы будет звучать в дипломатии, - Зеленский после разговора с фон дер Ляйен
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал фон дер Ляйен о его разговоре с президентом Трампом и об имеющихся дипломатических возможностях.
"Украина стремится к реальному и честному окончанию этой войны, и для нас важно, что вся свободная Европа - с нами на этом пути. Спасибо Урсуле за четкое видение того, что объединенная Европа должна участвовать во всех процессах, касающихся Украины. Мы уже в переговорах о вступлении, и Украина будет частью Евросоюза. Евросоюз также будет иметь большое значение для реконструкции нашей страны после войны, и это один из крупнейших за десятилетия экономических проектов для всей Европы. Поэтому голос Европы будет звучать в дипломатии. Спасибо!" - отметил Зеленский.
дякую Еманюелю
Дякую Урсулі
це що, подружка твоя з подворотні?
Oops. Так він не каже. За таке можна й получить.
І от... їй доводиться спілкуватися з клованом, де інтелект... та вже най не кажу. Ну, робота така у баронеси. Як у дресирувальника диких звірів.
Часть Украины, судя по тому, какой ценой тут мир наклёвывается.