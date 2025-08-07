РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13280 посетителей онлайн
Новости Разговор Зеленского и фон дер Ляйен
897 40

Голос Европы будет звучать в дипломатии, - Зеленский после разговора с фон дер Ляйен

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал фон дер Ляйен о его разговоре с президентом Трампом и об имеющихся дипломатических возможностях.

"Украина стремится к реальному и честному окончанию этой войны, и для нас важно, что вся свободная Европа - с нами на этом пути. Спасибо Урсуле за четкое видение того, что объединенная Европа должна участвовать во всех процессах, касающихся Украины. Мы уже в переговорах о вступлении, и Украина будет частью Евросоюза. Евросоюз также будет иметь большое значение для реконструкции нашей страны после войны, и это один из крупнейших за десятилетия экономических проектов для всей Европы. Поэтому голос Европы будет звучать в дипломатии. Спасибо!" - отметил Зеленский.

Читайте: Зеленский и премьер Албании Рама обсудили подготовку к встречам на крупных международных площадках

Зеленский Владимир (21478) Урсула фон дер Ляйен (578)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
07.08.2025 19:12 Ответить
+10
Мене оце так бісить: хто воно таке, що має всіх за панібрата?
дякую Еманюелю
Дякую Урсулі

це що, подружка твоя з подворотні?
показать весь комментарий
07.08.2025 19:12 Ответить
+6
Який саме конструктив ви побачили в діях Зеленського?
показать весь комментарий
07.08.2025 19:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.08.2025 19:12 Ответить
Мене оце так бісить: хто воно таке, що має всіх за панібрата?
дякую Еманюелю
Дякую Урсулі

це що, подружка твоя з подворотні?
показать весь комментарий
07.08.2025 19:12 Ответить
"Дякую, Дональде"

Oops. Так він не каже. За таке можна й получить.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:22 Ответить
Бовдур пафосний
показать весь комментарий
07.08.2025 19:14 Ответить
Що він не так сказав ??? Чи тобі аби пукнути і повітря зіпсувати???
показать весь комментарий
07.08.2025 19:24 Ответить
"Не так"?Це просто набір слів пафосних але порожніх
показать весь комментарий
07.08.2025 19:32 Ответить
зе - лох, тряпка, втік
показать весь комментарий
07.08.2025 19:37 Ответить
Але він має статус Президента України, і саме тому увесь світ спілкується з ним, а не з вами - пустопорбожніми обгаджувачами усього конструктивного для порятунку державності.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:42 Ответить
"увесь світ спілкується з ним"
показать весь комментарий
07.08.2025 19:44 Ответить
Який саме конструктив ви побачили в діях Зеленського?
показать весь комментарий
07.08.2025 19:44 Ответить
Узгодження кожного руху і дії України зі своїми союзниками, що гарантує спільну відповідальність за нашу долю. Ми - не самотні. Це головне.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:54 Ответить
Нагадати про знищення НАБУ та САП, чи ще пам'ятаєте?
показать весь комментарий
07.08.2025 19:55 Ответить
Навіщо брешете про знищення. Ці установи були переведені під певний контроль Генерального прокурора, продовжуючи виконання своїх законних функцій.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:01 Ответить
Формулювати свої думки вчилися у Найзеленішого?
показать весь комментарий
07.08.2025 19:46 Ответить
Весь світ спілкувався би навіть з табуреткою, якщо б її "мудрий нарід" наобирав замість президента. Захід вимушений спілкуватися із ЗЕлупою не тому, що він мудрий, бо він таким не є, не тому, що він розумний, бо він таким не є, не тому, що він моральна людина, бо він таким не є, не тому, що він чесний, бо він таким не є, не тому, що він гідний того посту, який займає, бо так не є. А тому, що цього тупого, аморального, злодійкуватого, підлого негідника наобирав такий самий "мудрий нарід". Ось і все чому Захід чи Штати спілкуються з цим аморальним підлим покидьком, який, до того ж має абсолютно промоскальський "рускомірський" світогляд.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:57 Ответить
Кращого президента ми наразі не маємо. Такого обрали 73% виборців, тож не топіть Зеленського, бо втопите разом з ним себе і усю Україну. По війні народ обере іншого, сподіваюся, гідного представника.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:07 Ответить
Ти будеш голосувати за Порошенка?
показать весь комментарий
07.08.2025 20:10 Ответить
Я за нього двічі голосував у 2019-му.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:14 Ответить
І так і не відповів на питання.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:31 Ответить
Якщо 73% від тих хто прийшов на вибори (це десь 43% від кількості всього населення) були обмануті та наобирали неука та інфантильного нарциса, який не вмів та не вміє керувати державою, якому похєр на те скільки загинуло, на те скільки втрачено територій і якому власний кум та власний друган-бізнесмен дорожче, ніж вся Україна, то лише невиліковні ідіоти можуть очікувати від цього покидька якихось позитивних дій чи результатів, якщо він нічого позитивного не зробив за всі 6 років своєї каденції. А твоя ідея "немає зеленського, немає України" це 100% калька з кацапського"нет путіна нет расеі", ти ще ікону його над кроваттю не повісив? Чи вже молишся на цього покидька?
показать весь комментарий
07.08.2025 21:05 Ответить
Голос Європи звучатиме, якщо гундосна хріпотца його не перекричить.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:18 Ответить
Зеля володар світу, він вирішив за Європу, що їй робити надалі.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:19 Ответить
По версії завгоспа найсонцесяючий і
показать весь комментарий
07.08.2025 19:35 Ответить
Приставка "фон" у прізвищі Урсули, свідчить про дворянське, аристократичне походження. Її батько є нащадком знатного роду бременського барона Людвіга Кнопа.
І от... їй доводиться спілкуватися з клованом, де інтелект... та вже най не кажу. Ну, робота така у баронеси. Як у дресирувальника диких звірів.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:23 Ответить
І ще жоден кацап не здогадався - що Ореста то жіноче ім'я, а Оксен - чоловіче
показать весь комментарий
07.08.2025 19:31 Ответить
Нужна деоккупация.. Справедливый мир.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:29 Ответить
Прийде час і деокупації. А поки УКраїні слід набратися сил, насамперед вилучивши з власної спини ножа, встромленого своїми ж ухилянтами.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:36 Ответить
можна почати з того, щоб давити їх танками, як пропонує Алєкс Мишкєвіч.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:38 Ответить
українців почінають готовити до здачі 4 областей України.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:32 Ответить
цього не буде
показать весь комментарий
07.08.2025 19:35 Ответить
По всі РФ оголошена повітряна тривога. Активна пускова установка української балістичної ракети. Ось що почує Путні, гівно ти сране. П.С. Зелю - геть.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:37 Ответить
Мы уже в переговорах о вступлении, и Украина будет частью Евросоюза.

Часть Украины, судя по тому, какой ценой тут мир наклёвывается.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:47 Ответить
Голос Європи звучатиме у дипломатії, а квакання зЄжаби буде тільки в кварталі
показать весь комментарий
07.08.2025 19:52 Ответить
прохрепело хрипатое очередную хрипоту
показать весь комментарий
07.08.2025 19:53 Ответить
Та з голосом ЄС все ясно ,а ти🤡 чорт ,будеш на пініні по клавішам тактушки відбивати ? ...
показать весь комментарий
07.08.2025 20:09 Ответить
Таке враження, що сюди збіглися примітивні кацапські тролі. Відстукуують образи на президента без йоти конструктиву.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:10 Ответить
Ihor Ihor - зебот.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:21 Ответить
голос европы будет звучать в туалете, как и твой
показать весь комментарий
07.08.2025 21:33 Ответить
 
 