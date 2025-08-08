Выживший россиянин о попытке штурма украинских позиций: "Хотели зайти группами. П#зды нам как дали - назад до сих пор выйти не можем". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший оккупант рассказывает о неудачном штурме украинских позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со слов россиянина, на штурм двигалось несколько штурмовых групп. Его группа заблокирована и не имеет возможности отступить.
Внимание! Ненормативная лексика!
