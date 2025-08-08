РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12406 посетителей онлайн
Новости Видео
5 390 14

Выживший россиянин о попытке штурма украинских позиций: "Хотели зайти группами. П#зды нам как дали - назад до сих пор выйти не можем". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший оккупант рассказывает о неудачном штурме украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со слов россиянина, на штурм двигалось несколько штурмовых групп. Его группа заблокирована и не имеет возможности отступить.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 57 ОМПБр успешно атаковали вражеские тайники и оккупантов в зданиях на Волчанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20232) уничтожение (7618)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
-Почему кричит тот русский?
-Не знаю, орехов наверное хочет.
-А х...й в ср@ку он не хочет?
-Пробовали...Кричит!
показать весь комментарий
08.08.2025 10:56 Ответить
+18
чтоб вы оккупанты там и остались, кормили червей
показать весь комментарий
08.08.2025 10:58 Ответить
+11
Слава Нашим Воїнам ЗСУ. Дай Боже вам сил і здоров'я товкти кацапську наволоч.
показать весь комментарий
08.08.2025 11:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Убивця з московії, в Україні!!!
показать весь комментарий
08.08.2025 10:56 Ответить
-Почему кричит тот русский?
-Не знаю, орехов наверное хочет.
-А х...й в ср@ку он не хочет?
-Пробовали...Кричит!
показать весь комментарий
08.08.2025 10:56 Ответить
чтоб вы оккупанты там и остались, кормили червей
показать весь комментарий
08.08.2025 10:58 Ответить
Не ходил бы ты Ванёк, во солдаты...
показать весь комментарий
08.08.2025 10:59 Ответить
@ізда вона така надійна штука
на всіх кацапських підарів її вистачить із запасом
показать весь комментарий
08.08.2025 10:59 Ответить
Слава Нашим Воїнам ЗСУ. Дай Боже вам сил і здоров'я товкти кацапську наволоч.
показать весь комментарий
08.08.2025 11:01 Ответить
якого дідька приперлися???
показать весь комментарий
08.08.2025 11:02 Ответить
так вам і треба.
показать весь комментарий
08.08.2025 11:32 Ответить
Добийте тварюку,щоб не мучився та не волав!
показать весь комментарий
08.08.2025 11:57 Ответить
Війна закінчиться справедливо коли вона закінчиться на спалених будинках разом з сім'ями цих кацапських тварюк. Оце єдина справедливість а не та херня яку нам впарюють.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:10 Ответить
О как, ************* так на то вы и ********..
показать весь комментарий
08.08.2025 12:16 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 12:16 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 12:52 Ответить
Судя по крикам - гомосятничают!
показать весь комментарий
08.08.2025 12:59 Ответить
 
 