Выживший россиянин о попытке штурма украинских позиций: "Хотели зайти группами. П#зды нам как дали - назад до сих пор выйти не можем". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший оккупант рассказывает о неудачном штурме украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со слов россиянина, на штурм двигалось несколько штурмовых групп. Его группа заблокирована и не имеет возможности отступить.

Внимание! Ненормативная лексика!

