Уцілілий росіянин про спробу штурму українських позицій: "Хотели зайти группами. П#зды нам как дали - назад до сих пор выйти не можем". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий окупант розповідає про невдалий штурм українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зі слів росіянина, на штурм рухалося кілька штурмових груп. Його група заблокована і не має можливості відступити. 

Увага! Ненормативна лексика!

Автор: 

+17
-Почему кричит тот русский?
-Не знаю, орехов наверное хочет.
-А х...й в ср@ку он не хочет?
-Пробовали...Кричит!
08.08.2025 10:56 Відповісти
+13
чтоб вы оккупанты там и остались, кормили червей
08.08.2025 10:58 Відповісти
+7
Убивця з московії, в Україні!!!
08.08.2025 10:56 Відповісти
Не ходил бы ты Ванёк, во солдаты...
показати весь коментар
08.08.2025 10:59 Відповісти
@ізда вона така надійна штука
на всіх кацапських підарів її вистачить із запасом
показати весь коментар
08.08.2025 10:59 Відповісти
Слава Нашим Воїнам ЗСУ. Дай Боже вам сил і здоров'я товкти кацапську наволоч.
показати весь коментар
08.08.2025 11:01 Відповісти
якого дідька приперлися???
показати весь коментар
08.08.2025 11:02 Відповісти
так вам і треба.
показати весь коментар
08.08.2025 11:32 Відповісти
Добийте тварюку,щоб не мучився та не волав!
показати весь коментар
08.08.2025 11:57 Відповісти
Війна закінчиться справедливо коли вона закінчиться на спалених будинках разом з сім'ями цих кацапських тварюк. Оце єдина справедливість а не та херня яку нам впарюють.
показати весь коментар
08.08.2025 12:10 Відповісти
О как, ************* так на то вы и ********..
показати весь коментар
08.08.2025 12:16 Відповісти
