Уцілілий росіянин про спробу штурму українських позицій: "Хотели зайти группами. П#зды нам как дали - назад до сих пор выйти не можем". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий окупант розповідає про невдалий штурм українських позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зі слів росіянина, на штурм рухалося кілька штурмових груп. Його група заблокована і не має можливості відступити.
Увага! Ненормативна лексика!
-Не знаю, орехов наверное хочет.
-А х...й в ср@ку он не хочет?
-Пробовали...Кричит!
на всіх кацапських підарів її вистачить із запасом