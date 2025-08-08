Уцілілий росіянин про спробу штурму українських позицій: "Хотели зайти группами. П#зды нам как дали - назад до сих пор выйти не можем". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий окупант розповідає про невдалий штурм українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зі слів росіянина, на штурм рухалося кілька штурмових груп. Його група заблокована і не має можливості відступити.

Увага! Ненормативна лексика!

