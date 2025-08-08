РУС
Дроны 414-й бригады сожгли вражескую МТЛБ с орудием. ВИДЕО

FPV-дроны 414-й бригады СБС методично уничтожают вражескую артиллерию.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.

Щось та "наступна гармата" дуже схожа на пофарбовану колоду...
08.08.2025 18:00 Ответить
Оце гарно!
08.08.2025 20:29 Ответить
 
 