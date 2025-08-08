Дроны 414-й бригады сожгли вражескую МТЛБ с орудием. ВИДЕО
FPV-дроны 414-й бригады СБС методично уничтожают вражескую артиллерию.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.
