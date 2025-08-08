УКР
Дрони 414-ї бригади спалили ворожу МТЛБ з гарматою. ВIДЕО

FPV-дрони 414-ї бригади СБС методично знищують ворожу артилерію.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.

Пілоти 414-ї бригади СБС дронами знищують гармати окупантів.

Щось та "наступна гармата" дуже схожа на пофарбовану колоду...
