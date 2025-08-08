Штурм 25 оккупантов на мотоциклах отражен возле Торского. ВИДЕО

25 оккупантов на мотоциклах пытались прорвать оборону 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Торском на Донетчине. Но были уничтожены.

Соответствующее видео опубликовано на канале бигады, информирует Цензор.НЕТ.

По врагу работали ББС и артиллерия 63-й бригады при поддержке пушкарей 40 и 45 бригад, помогали также полк К-2, нацгвардейцы и подразделение СБУ.

