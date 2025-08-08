Штурм 25 оккупантов на мотоциклах отражен возле Торского. ВИДЕО
25 оккупантов на мотоциклах пытались прорвать оборону 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Торском на Донетчине. Но были уничтожены.
Соответствующее видео опубликовано на канале бигады, информирует Цензор.НЕТ.
По врагу работали ББС и артиллерия 63-й бригады при поддержке пушкарей 40 и 45 бригад, помогали также полк К-2, нацгвардейцы и подразделение СБУ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий08.08.2025 21:31 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Алекс Скела
показать весь комментарий08.08.2025 21:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вацлав #610906
показать весь комментарий08.08.2025 21:57 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Urs
показать весь комментарий08.08.2025 22:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дубрекордс Дубрекордс
показать весь комментарий08.08.2025 22:30 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Николай Водяной #551433
показать весь комментарий08.08.2025 22:34 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Ирина Александра
показать весь комментарий08.08.2025 22:48 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль