Штурм 25 окупантів на мотоциклах відбито біля Торського. ВIДЕО
25 окупантів на мотоциклах намагались прорвати оборону 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в Торському на Донеччині. Але були знищені.
Відповідне відео опубліковано на каналі бигади, інформує Цензор.НЕТ.
По ворогу працювали ББС і артилерія 63 бригади за підтримки гармашів 40 та 45 бригад, допомагали також полк К-2, нацгвардійці та підрозділ СБУ.
