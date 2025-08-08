УКР
Штурм 25 окупантів на мотоциклах відбито біля Торського. ВIДЕО

25 окупантів на мотоциклах намагались прорвати оборону 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в Торському на Донеччині. Але були знищені.

Відповідне відео опубліковано на каналі бигади, інформує Цензор.НЕТ.

По ворогу працювали ББС і артилерія 63 бригади за підтримки гармашів 40 та 45 бригад, допомагали також полк К-2, нацгвардійці та підрозділ СБУ.

Охота на підарів
показати весь коментар
08.08.2025 21:31 Відповісти
********* з тими мотоциклами...
показати весь коментар
08.08.2025 21:48 Відповісти
Кацап файний коли смердит трупаком...
показати весь коментар
08.08.2025 21:57 Відповісти
 
 