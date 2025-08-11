РУС
Бойцы стреляют из автоматов в российский дрон-"ждун", сидящий в засаде на дороге, и уничтожают его. ВИДЕО

Бойцы, двигаясь на автомобиле, заметили российский дрон-"ждун" на дороге и уничтожили его из автоматического стрелкового оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись умелых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Украинские военные на ходу уничтожают российский FPV-дрон-"ждун", который сидел в засаде на дороге в Сумской области", - отмечается в комментарии к видео.

