Бойцы стреляют из автоматов в российский дрон-"ждун", сидящий в засаде на дороге, и уничтожают его. ВИДЕО
Бойцы, двигаясь на автомобиле, заметили российский дрон-"ждун" на дороге и уничтожили его из автоматического стрелкового оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись умелых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Украинские военные на ходу уничтожают российский FPV-дрон-"ждун", который сидел в засаде на дороге в Сумской области", - отмечается в комментарии к видео.
Calvados
поранення це погано.
Але була альтернатива просто загинути.
Хлопці молодчаги, вчасно побачили.
То може не будете їх звинувачувати
в тому що один із них отримав поранення?