Бійці стріляють із автоматів у російський дрон-"ждун", який сидить у засідці на дорозі, та знищують його. ВIДЕО

Бійці, рухаючись на автомобілі, помітили російського дрона-"ждуна" на дорозі та знищили його із автоматичної стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вправних дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Українські військові на ходу знищують російський FPV-дрон "ждун", який сидів у засідці на дорозі в Сумській області", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант високо летить над забур’яненим полем після прямого влучання українського дрона-камікадзе. ВIДЕО