УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10184 відвідувача онлайн
Новини Відео Бої на Курщині та Сумщині
5 244 6

Бійці стріляють із автоматів у російський дрон-"ждун", який сидить у засідці на дорозі, та знищують його. ВIДЕО

Бійці, рухаючись на автомобілі, помітили російського дрона-"ждуна" на дорозі та знищили його із автоматичної стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вправних дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Українські військові на ходу знищують російський FPV-дрон "ждун", який сидів у засідці на дорозі в Сумській області", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант високо летить над забур’яненим полем після прямого влучання українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7959) дрони (5264)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боженько відвів! ...
показати весь коментар
11.08.2025 13:35 Відповісти
Дрони-ждуни вже є, ще не вистачає дронів-ухилянтів
показати весь коментар
11.08.2025 13:56 Відповісти
є, ті що ухиляються, коли кацапи в них щось кидають і влучають в них.
показати весь коментар
11.08.2025 15:25 Відповісти
Про те, що від вибуху поранило бійця - ні слова
показати весь коментар
11.08.2025 13:57 Відповісти
Ту частину відео забули вирізати, ну подумаєш...
показати весь коментар
11.08.2025 14:34 Відповісти
Jim Hawkins #551630
Calvados
поранення це погано.
Але була альтернатива просто загинути.
Хлопці молодчаги, вчасно побачили.
То може не будете їх звинувачувати
в тому що один із них отримав поранення?
показати весь коментар
11.08.2025 14:52 Відповісти
 
 