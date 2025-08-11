Бійці стріляють із автоматів у російський дрон-"ждун", який сидить у засідці на дорозі, та знищують його. ВIДЕО
Бійці, рухаючись на автомобілі, помітили російського дрона-"ждуна" на дорозі та знищили його із автоматичної стрілецької зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вправних дій українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Українські військові на ходу знищують російський FPV-дрон "ждун", який сидів у засідці на дорозі в Сумській області", - зазначається у коментарі до відео.
Calvados
поранення це погано.
Але була альтернатива просто загинути.
Хлопці молодчаги, вчасно побачили.
То може не будете їх звинувачувати
в тому що один із них отримав поранення?