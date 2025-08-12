РУС
210 ОШП совместно со смежными подразделениями зачистили от оккупантов окрестности Степногорска в Запорожской области, - DeepState. ВИДЕО

210 отдельный штурмовой полк совместно со смежными подразделениями зачистили южные окрестности Степногорска Запорожской области, куда раньше проник враг.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Силы обороны Украины наконец зачистили Степногорск от групп противника, которые затянулись на южные окраины и пытались закрепиться.

"Благодаря качественной работе 210 ОШП и смежных подразделений удалось выбить остатки противника и сконцентрировать на закреплении и восстановлении позиций", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ оккупировали Уют и продвинулись возле Белицкого, Новомаркового, Дилиевки и в Александро-Калиновом, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Запорожская область (3409) Васильевский район (99) Степногорск (39) DeepState (228)


Гнати треба в шию, оте лайно з опу, що вдає із себе «СРАТЬєхаф» та суне своє вгодоване, на МІВІНІ абдристовича, рило, у справи Військових Фахівців!
12.08.2025 16:16 Ответить
Гарна новина...
12.08.2025 16:25 Ответить
 
 