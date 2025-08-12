210 ОШП совместно со смежными подразделениями зачистили от оккупантов окрестности Степногорска в Запорожской области, - DeepState. ВИДЕО
210 отдельный штурмовой полк совместно со смежными подразделениями зачистили южные окрестности Степногорска Запорожской области, куда раньше проник враг.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Силы обороны Украины наконец зачистили Степногорск от групп противника, которые затянулись на южные окраины и пытались закрепиться.
"Благодаря качественной работе 210 ОШП и смежных подразделений удалось выбить остатки противника и сконцентрировать на закреплении и восстановлении позиций", - говорится в сообщении.
