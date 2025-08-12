210 ОШП спільно із суміжними підрозділами зачистили від окупантів околиці Степногірська, - DeepState. ВIДЕО
210 окремий штурмовий полк спільно із суміжними підрозділами зачистили південні околиці Степногірська, куди раніше проник ворог.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Сили Оборони України нарешті зачистили Степногірськ від груп противника, які затягнулися на південні околиці та намагалися закріпитися.
"Завдяки якісній роботі 210 ОШП та суміжних підрозділів вдалося вибити залишки противника та сконцентрувати на закріпленні та відновленні позицій", - ідеться в повідомленні.
