Оккупант-наркоман подорвался в своем окопе: "Наркоша #баный. Обдолбался, придурок. А потом гранату грызть начал". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россияне осматривают и собираются оказать помощь своему товарищу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговору, раненый оккупант - наркоман. В какой-то момент он начал грызть гранату, которая в процессе взорвалась.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский командир проводит "боевое слаживание" малой штурмовой группы: "Ну, че, у#бки будем родину защищать? #бало показал! Чего в штурм идти не хочешь?". ВИДЕО