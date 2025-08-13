Оккупант-наркоман подорвался в своем окопе: "Наркоша #баный. Обдолбался, придурок. А потом гранату грызть начал". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россияне осматривают и собираются оказать помощь своему товарищу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговору, раненый оккупант - наркоман. В какой-то момент он начал грызть гранату, которая в процессе взорвалась.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+11 Грицько Злий
показать весь комментарий13.08.2025 11:11 Ответить Ссылка
+7 Julian Lopez #602860
показать весь комментарий13.08.2025 11:19 Ответить Ссылка
+7 jack nicholson
показать весь комментарий13.08.2025 11:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тоже хорошо, живой пример "эZZвэо" и расходы для бюджета
И гранату всё грызет,
А граната не простая,
Вся граната разрывная...(с)
стихЪ No 7. Мы русские. Мы с нехристью любою
Ломаем братски скудный каравай,
И в благодарность слышим над собою
Всего два слова: «надо!» и «давай!»
-То белочки пришли к вам всей гурьбою
До чертиков - так надо, Ваня, ты давaй.
Непьющий жмурится здоровеньким собою
Вниманья , Ваня, на такого ты не обращай.