6 925 22

Оккупант-наркоман подорвался в своем окопе: "Наркоша #баный. Обдолбался, придурок. А потом гранату грызть начал". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россияне осматривают и собираются оказать помощь своему товарищу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговору, раненый оккупант - наркоман. В какой-то момент он начал грызть гранату, которая в процессе взорвалась.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский командир проводит "боевое слаживание" малой штурмовой группы: "Ну, че, у#бки будем родину защищать? #бало показал! Чего в штурм идти не хочешь?". ВИДЕО

армия РФ (20297) наркотики (2161)


Дайте кацапам більше наркоти може самі повбиваються
13.08.2025 11:11 Ответить
+7
Треба дронами їм наркоту підкидувати, самв переб'ються.
13.08.2025 11:19 Ответить
+7
Мальчiк в скрєпних пролетарських трусiках
13.08.2025 11:23 Ответить
оно не здох?
Тоже хорошо, живой пример "эZZвэо" и расходы для бюджета
13.08.2025 11:10 Ответить
Десь у мухосранську, на парті в школі, хєрою обдолбаному, і табличку з фанерки злампічать!!!
13.08.2025 12:03 Ответить
Воно під таким наркозом, що хоч на шматки ріж - нічого не відчуває. Нормальний кацап вже б від больового шоку здох, а це тільки мичить. Сподіваюсь, з часом таки стане хорошим руським...
13.08.2025 13:38 Ответить
Дайте кацапам більше наркоти може самі повбиваються
13.08.2025 11:11 Ответить
І гранат!
13.08.2025 11:23 Ответить
Гранат тільки скинутих з дронів
13.08.2025 11:30 Ответить
Треба дронами їм наркоту підкидувати, самв переб'ються.
13.08.2025 11:19 Ответить
Антистатик та тормозуха вже не в тренді? Перейшли на гранати!
13.08.2025 11:20 Ответить
Мальчiк в скрєпних пролетарських трусiках
13.08.2025 11:23 Ответить
Он просто хотел кушать.
13.08.2025 11:23 Ответить
Білка хрінова, горішок погризла! 😁
13.08.2025 11:26 Ответить
Веселе життя в наркомана: хтось гранату гризе, хтось двадцять першим пальцем по клавишах рояля стучить..
13.08.2025 11:29 Ответить
Кацап песенку поёт,
И гранату всё грызет,
А граната не простая,
Вся граната разрывная...(с)
13.08.2025 11:37 Ответить
Що це за граната, що навіть голову не відірвало???
13.08.2025 11:48 Ответить
Зато розбовтки покромсала, в штанях одна яечня залишилась.
13.08.2025 13:27 Ответить
Яким чином - яєчня, якщо кацап гранату гриз, а не трахав???
13.08.2025 13:31 Ответить
Як та як, кумуляцiя в гогошари пiшла, бо в макiтрi там немае що нищити, хiба що останню звивину.
13.08.2025 13:35 Ответить
ЗЫ... до дого ж , щоби бiльше у кацапа не склалося з траханням -зась женiлкi.
13.08.2025 13:41 Ответить
Ось вам яскравий приклад зайвохромосомноi людини з гранатою в руках, тобто мавпи. Бо мавпа мае на одну хромосому бiльше нiж людина. Про це знають навiть учнi шостого класу.
13.08.2025 13:25 Ответить
Як не згадати вiршик "гордого " за своi епеня кацапа, та вiдповiдь на нього украiнця...

стихЪ No 7. Мы русские. Мы с нехристью любою
Ломаем братски скудный каравай,
И в благодарность слышим над собою
Всего два слова: «надо!» и «давай!»

-То белочки пришли к вам всей гурьбою
До чертиков - так надо, Ваня, ты давaй.
Непьющий жмурится здоровеньким собою
Вниманья , Ваня, на такого ты не обращай.
13.08.2025 13:32 Ответить
німецькі війська відступаючи з тернополя залишили на станції цистерну з спиртом. ... коли радянські війська зайшли в місто німцям не потрібно було довго чекати, щоб знову повернути місто під свій контроль. бо москалі поперепивались та спали як убиті. данний факт думаю можна було повторити . бо москаль не змінився.
13.08.2025 14:04 Ответить
 
 