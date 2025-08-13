УКР
Окупант-наркоман підірвався у своєму окопі: "Наркоша #баный. Обдолбался, придурок. А потом гранату грызть начал". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіяни оглядають та збираються надати допомогу своєму поплічнику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із розмови, поранений окупант - наркоман. У якусь мить він почав гризти гранату, яка у процесі вибухнула.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський командир проводить "бойове злагодження" малої штурмової групи: "Ну, че, у#бки будем родину защищать? #бало показал! Чего в штурм идти не хочешь?". ВIДЕО

армія рф (18449) наркотики (1466)


+9
Дайте кацапам більше наркоти може самі повбиваються
13.08.2025 11:11
+5
Треба дронами їм наркоту підкидувати, самв переб'ються.
13.08.2025 11:19
+5
Мальчiк в скрєпних пролетарських трусiках
13.08.2025 11:23
оно не здох?
Тоже хорошо, живой пример "эZZвэо" и расходы для бюджета
13.08.2025 11:10
Десь у мухосранску, на парті в школі, хєрою обдолбаному, і табличку з фанерки злампічать!!!
13.08.2025 12:03
Дайте кацапам більше наркоти може самі повбиваються
13.08.2025 11:11
І гранат!
13.08.2025 11:23
Гранат тільки скинутих з дронів
13.08.2025 11:30
Треба дронами їм наркоту підкидувати, самв переб'ються.
13.08.2025 11:19
Антистатик та тормозуха вже не в тренді? Перейшли на гранати!
13.08.2025 11:20
Мальчiк в скрєпних пролетарських трусiках
13.08.2025 11:23
Он просто хотел кушать.
13.08.2025 11:23
Білка хрінова, горішок погризла! 😁
13.08.2025 11:26
Веселе життя в наркомана: хтось гранату гризе, хтось двадцять першим пальцем по клавишах рояля стучить..
13.08.2025 11:29
Кацап песенку поёт,
И гранату всё грызет,
А граната не простая,
Вся граната разрывная...(с)
13.08.2025 11:37
Що це за граната, що навіть голову не відірвало???
13.08.2025 11:48
Зато розбовтки покромсала, в штанях одна яечня залишилась.
13.08.2025 13:27
Яким чином - яєчня, якщо кацап гранату гриз, а не трахав???
13.08.2025 13:31
Ось вам яскравий приклад зайвохромосомноi людини з гранатою в руках, тобто мавпи. Бо мавпа мае на одну хромосому бiльше нiж людина. Про це знають навiть учнi шостого класу.
13.08.2025 13:25
Як не згадати вiршик "гордого " за своi епеня кацапа, та вiдповiдь на нього украiнця...

стихЪ No 7. Мы русские. Мы с нехристью любою
Ломаем братски скудный каравай,
И в благодарность слышим над собою
Всего два слова: «надо!» и «давай!»

-То белочки пришли к вам всей гурьбою
До чертиков - так надо, Ваня, ты давaй.
Непьющий жмурится здоровеньким собою
Вниманья , Ваня, на такого ты не обращай.
13.08.2025 13:32
 
 