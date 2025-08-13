Окупант-наркоман підірвався у своєму окопі: "Наркоша #баный. Обдолбался, придурок. А потом гранату грызть начал". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіяни оглядають та збираються надати допомогу своєму поплічнику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із розмови, поранений окупант - наркоман. У якусь мить він почав гризти гранату, яка у процесі вибухнула.
Увага! Ненормативна лексика!
Тоже хорошо, живой пример "эZZвэо" и расходы для бюджета
И гранату всё грызет,
А граната не простая,
Вся граната разрывная...(с)
стихЪ No 7. Мы русские. Мы с нехристью любою
Ломаем братски скудный каравай,
И в благодарность слышим над собою
Всего два слова: «надо!» и «давай!»
-То белочки пришли к вам всей гурьбою
До чертиков - так надо, Ваня, ты давaй.
Непьющий жмурится здоровеньким собою
Вниманья , Ваня, на такого ты не обращай.