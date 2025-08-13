Окупант-наркоман підірвався у своєму окопі: "Наркоша #баный. Обдолбался, придурок. А потом гранату грызть начал". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіяни оглядають та збираються надати допомогу своєму поплічнику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із розмови, поранений окупант - наркоман. У якусь мить він почав гризти гранату, яка у процесі вибухнула.

Увага! Ненормативна лексика!

