РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10022 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
646 0

Пограничники уничтожили лодку и четыре вражеских автомобиля, которые оккупанты использовали в логистических целях. ВИДЕО

На южном направлении пограничники уничтожили лодку и четыре вражеских авто, которые оккупанты использовали в логистических целях.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы Легиона "Свобода России" уничтожили новейший комплекс радиоэлектронной борьбы россиян "Черное Око". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20297) Госпогранслужба (6755) уничтожение (7662)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 