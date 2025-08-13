Пограничники уничтожили лодку и четыре вражеских автомобиля, которые оккупанты использовали в логистических целях. ВИДЕО
На южном направлении пограничники уничтожили лодку и четыре вражеских авто, которые оккупанты использовали в логистических целях.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль