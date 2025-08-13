УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9225 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
535 0

Прикордонники знищили човен і чотири ворожі авто, які окупанти використовували в логістичних цілях. ВIДЕО

На південному напрямку прикордонники знищили човен і чотири ворожі авто, які окупанти використовували в логістичних цілях.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці Легіону "Свобода Росії" знищили новітній комплекс радіоелектронної боротьби росіян "Чорне Око". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18449) Держприкордонслужба ДПСУ (6320) знищення (7975)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 