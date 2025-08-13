Прикордонники знищили човен і чотири ворожі авто, які окупанти використовували в логістичних цілях. ВIДЕО
На південному напрямку прикордонники знищили човен і чотири ворожі авто, які окупанти використовували в логістичних цілях.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль