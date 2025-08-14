1 019 7
Дроны 414-й бригады СБС уничтожили 12 оккупантов на мототехнике. ВИДЕО
FPV-дроны 414-й бригады СБС методично уничтожают российских штурмовиков на мотоциклах.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Bad Robot
показать весь комментарий14.08.2025 19:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий14.08.2025 19:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Urs
показать весь комментарий14.08.2025 19:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Січень #601514
показать весь комментарий14.08.2025 19:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Urs
показать весь комментарий14.08.2025 19:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Січень #601514
показать весь комментарий14.08.2025 19:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
jack nicholson
показать весь комментарий14.08.2025 19:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль