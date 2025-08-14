РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10192 посетителя онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов
1 019 7

Дроны 414-й бригады СБС уничтожили 12 оккупантов на мототехнике. ВИДЕО

FPV-дроны 414-й бригады СБС методично уничтожают российских штурмовиков на мотоциклах.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы 414-й бригады СБС жгут автотехнику оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4435) 414 Птахи Мадяра (39)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
показать весь комментарий
14.08.2025 19:12 Ответить
Їбашьте їх хлопці, тільки пам"ятайте що це не ігра й юніти з грошима не безкінченні.
показать весь комментарий
14.08.2025 19:19 Ответить
ета падраздєлєніє "арли залдастанова".
показать весь комментарий
14.08.2025 19:20 Ответить
Валка пазорнава?
показать весь комментарий
14.08.2025 19:22 Ответить
"вакі пазорниє" - це окремий підрозділ, виключно для пропагандистських рейдів по Європі з прапорами. Але зараз їх туди вже не пускають, і вони ховаються, щоб іх не перевели разом з чоперами до підрозділу "арли залдостанова".
показать весь комментарий
14.08.2025 19:28 Ответить
добре..
показать весь комментарий
14.08.2025 19:21 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 19:34 Ответить
 
 