УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9649 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
806 7

Дрони 414-ї бригади СБС знищили 12 окупантів на мототехніці. ВIДЕО

FPV-дрони 414-ї бригади СБС методично знищують російських штурмовиків на мотоциклах.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 414-ї бригади СБС палять автотехніку окупантів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5280) 414 Птахи Мадяра (40)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
показати весь коментар
14.08.2025 19:12 Відповісти
Їбашьте їх хлопці, тільки пам"ятайте що це не ігра й юніти з грошима не безкінченні.
показати весь коментар
14.08.2025 19:19 Відповісти
ета падраздєлєніє "арли залдастанова".
показати весь коментар
14.08.2025 19:20 Відповісти
Валка пазорнава?
показати весь коментар
14.08.2025 19:22 Відповісти
"вакі пазорниє" - це окремий підрозділ, виключно для пропагандистських рейдів по Європі з прапорами. Але зараз їх туди вже не пускають, і вони ховаються, щоб іх не перевели разом з чоперами до підрозділу "арли залдостанова".
показати весь коментар
14.08.2025 19:28 Відповісти
добре..
показати весь коментар
14.08.2025 19:21 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 19:34 Відповісти
 
 