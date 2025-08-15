Рекордные выстрелы: снайпер из винтовки "Aligator" ликвидировал двух оккупантов на расстоянии 4000 метров вблизи Покровска. ВИДЕО
Рекордное попадание было осуществлено 14 августа 2025 года с помощью искусственного интеллекта под корректировкой комплекса БПлА из винтовки калибра 14,5 мм Aligator.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами подготовки рекордных выстрелов и их выполнения опубликована в соцсетях.
"Невероятная меткость и обновление мирового рекорда по дальности поражения! Украинский снайпер ликвидировал двух российских военнослужащих с расстояния 4000 метров. Пуля прошла в окно, за которым были оккупанты (левее трубы). Кадры - эксклюзивные, место - направление обороны городов Покровск - Мирноград в зоне ответственности ОТГ "Донецк", где в частности выполняет специальные задачи сводное подразделение снайперов "Призрак" в количестве 8 взводов снайперов в частях подразделений Сухопутных войск", - отмечается в комментарии к видео.
Особливо отой "нотюрморт" в кінці...
Респект автору цього перфомансу!!!
******, зробив оркам предОплату, за цю послугу в Мирній Україні!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
Такого фаршу з вцілілим працюючим сердце я ще не бачив...