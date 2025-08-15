Рекордні постріли: снайпер із гвинтівки "Aligator" ліквідував двох окупантів на відстані 4000 метрів поблизу Покровська. ВIДЕО

Рекордне влучання було здійснене 14 серпня 2025 року за допомогою штучного інтелекту під корегуванням комплексу БПлА з гвинтівки калібру 14,5 мм Aligator.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами підготовки рекордних пострілів та їх виконання опублікований у соцмережах.

"Неймовірна влучність і оновлення світового рекорду з дальності ураження! Український снайпер ліквідував двох російських військовослужбовців з відстані 4000 метрів. Куля пройшла у вікно, за яким були окупанти (лівіше від труби). Кадри - ексклюзивні, місце - напрямок оборони міст Покровськ - Мирноград в зоні відповідальності ОТУ "Донецьк", де зокрема виконує спеціальні завдання зведений підрозділ снайперів "Привид" у кількості 8 взводів снайперів у частинах підрозділів Сухопутних військ", - зазначається у коментарі до відео.

