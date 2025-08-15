УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10993 відвідувача онлайн
Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку
6 735 32

Рекордні постріли: снайпер із гвинтівки "Aligator" ліквідував двох окупантів на відстані 4000 метрів поблизу Покровська. ВIДЕО

Рекордне влучання було здійснене 14 серпня 2025 року за допомогою штучного інтелекту під корегуванням комплексу БПлА з гвинтівки калібру 14,5 мм Aligator.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами підготовки рекордних пострілів та їх виконання опублікований у соцмережах.

"Неймовірна влучність і оновлення світового рекорду з дальності ураження! Український снайпер ліквідував двох російських військовослужбовців з відстані 4000 метрів. Куля пройшла у вікно, за яким були окупанти (лівіше від труби). Кадри - ексклюзивні, місце - напрямок оборони міст Покровськ - Мирноград в зоні відповідальності ОТУ "Донецьк", де зокрема виконує спеціальні завдання зведений підрозділ снайперів "Привид" у кількості 8 взводів снайперів у частинах підрозділів Сухопутних військ", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наш снайпер ліквідував механіка-водія МТЛБ під час ворожої штурмової операції пострілом із 1700 метрів. ВIДЕО

Автор: 

рекорд (184) Донецька область (9305) снайпери (365) Покровськ (773) Покровський район (893)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Не бачу підстав...
показати весь коментар
15.08.2025 09:53 Відповісти
+9
Сила!
показати весь коментар
15.08.2025 09:39 Відповісти
+8
Черговому українському супергерою-респект...
показати весь коментар
15.08.2025 09:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сила!
показати весь коментар
15.08.2025 09:39 Відповісти
хоч би написали, що відео 18+
показати весь коментар
15.08.2025 09:43 Відповісти
Не бачу підстав...
показати весь коментар
15.08.2025 09:53 Відповісти
Хай привикають до винищення падалі.
показати весь коментар
15.08.2025 09:54 Відповісти
У наших реаліях 25+.
показати весь коментар
15.08.2025 09:56 Відповісти
Всього 1 дохлий орк. Де ти побачив 18 ?
показати весь коментар
15.08.2025 10:34 Відповісти
Ах. і чому йому не виписали відрядження? Він так необхідний зараз набагато північніще......
показати весь коментар
15.08.2025 09:44 Відповісти
молодець
показати весь коментар
15.08.2025 09:45 Відповісти
то, чому цей снайпер поблизу покровська, а не на алясці?????!!!!!!
показати весь коментар
15.08.2025 09:45 Відповісти
Там мабуть працюватимуть зі "стінгером"
показати весь коментар
15.08.2025 10:09 Відповісти
Бо там треба не "снайпер", а "вогнеметник"...
показати весь коментар
15.08.2025 10:22 Відповісти
Черговому українському супергерою-респект...
показати весь коментар
15.08.2025 09:47 Відповісти
Фонтастично!
показати весь коментар
15.08.2025 09:47 Відповісти
Муйня якась.
показати весь коментар
15.08.2025 09:53 Відповісти
Муйня якась, це ьи
показати весь коментар
15.08.2025 09:58 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 09:55 Відповісти
Не зрозуміло, чому він ще не на Алясці
показати весь коментар
15.08.2025 09:57 Відповісти
Ну може хоче ще більш рекордний постріл...скільки там від Покровська до Аляски?
показати весь коментар
15.08.2025 10:13 Відповісти
Просто навпіл монголоїда!!! Гвинтівка маленька гармата!!! Снайпер молодець!!! Так тримати,!!! Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
15.08.2025 10:23 Відповісти
Влучання показане по віконних пройомах промислової будівлі, труп лежить серед рослинності і димить, і розваленний як після вибуху, а не кульового поранення.
показати весь коментар
15.08.2025 10:24 Відповісти
Не, ну коли воно красіво - то красіво!
Особливо отой "нотюрморт" в кінці...
Респект автору цього перфомансу!!!
показати весь коментар
15.08.2025 10:27 Відповісти
Влучання 14,5мм розчерепашило кацапа.
показати весь коментар
15.08.2025 10:32 Відповісти
Монтаж. При чому тупий.
показати весь коментар
15.08.2025 10:33 Відповісти
Вроді стріляли по будинку а орк розвальцьований чомусь в окопі
показати весь коментар
15.08.2025 10:36 Відповісти
Це різні відео і різні локації
показати весь коментар
15.08.2025 10:43 Відповісти
І різні комп. ігри.
показати весь коментар
15.08.2025 10:57 Відповісти
4000м? ну-ну, тут і коментувати щось не варто мабуть..
показати весь коментар
15.08.2025 10:45 Відповісти
Алігатор - тож гвинтівка українського виробництва. Останій кадр рашиста в окопі - можно було і не давати - дає негативний вплив. А відстань дійсно вражає.
показати весь коментар
15.08.2025 10:58 Відповісти
А у чому фейк, вазілінський?
показати весь коментар
15.08.2025 11:15 Відповісти
Ого куля реактивна була , розігналась чи що ?
показати весь коментар
15.08.2025 11:12 Відповісти
Добра роботи Українців, проти окупантів з москові!
******, зробив оркам предОплату, за цю послугу в Мирній Україні!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
показати весь коментар
15.08.2025 11:18 Відповісти
 
 