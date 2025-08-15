Два ворона рвут тело ликвидированного оккупанта. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой два ворона клюют тело ликвидированного оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, птичью трапезу снял украинский беспилотник на Лиманском направлении.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

