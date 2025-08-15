Два ворона рвут тело ликвидированного оккупанта. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой два ворона клюют тело ликвидированного оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, птичью трапезу снял украинский беспилотник на Лиманском направлении.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+4 Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий15.08.2025 16:29 Ответить Ссылка
+4 Oresta Bartka
показать весь комментарий15.08.2025 16:34 Ответить Ссылка
+2 три - пятнадцать
показать весь комментарий15.08.2025 16:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча... а де там різниця?
ворони розміром з сусідського сірка.
які ж тоді свині в тих краях? розміром з кобилу?
а, соми та раки на херсонщині.....