РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9364 посетителя онлайн
Новости Видео
2 234 15

Два ворона рвут тело ликвидированного оккупанта. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой два ворона клюют тело ликвидированного оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, птичью трапезу снял украинский беспилотник на Лиманском направлении.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пораженный дроном оккупант-мотоштурмовик мчится на горящем мотоцикле, оставляя огненный след. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20312) животные (938)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Смачного
показать весь комментарий
15.08.2025 16:29 Ответить
+4
Звикають до кацап'ятини. Закінчаться мерці - почнуть на живих нападати.
Хоча... а де там різниця?
показать весь комментарий
15.08.2025 16:34 Ответить
+2
хоч би не потруїлися пташенятки...
показать весь комментарий
15.08.2025 16:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
какие же они огромніе
показать весь комментарий
15.08.2025 16:28 Ответить
Може то вОрони, а не ворОни
показать весь комментарий
15.08.2025 17:23 Ответить
Ненажери. Половину тушки уже з"їли. )
показать весь комментарий
15.08.2025 16:28 Ответить
Смачного
показать весь комментарий
15.08.2025 16:29 Ответить
Блiндажний майстер шеф Смачного
показать весь комментарий
15.08.2025 16:53 Ответить
хоч би не потруїлися пташенятки...
показать весь комментарий
15.08.2025 16:32 Ответить
Звикають до кацап'ятини. Закінчаться мерці - почнуть на живих нападати.
Хоча... а де там різниця?
показать весь комментарий
15.08.2025 16:34 Ответить
Карр-ра...Карр-ра...
показать весь комментарий
15.08.2025 16:36 Ответить
Щось мені здається що кацап став…євнухом😁. 18+ недоречно😆
показать весь комментарий
15.08.2025 16:42 Ответить
свнині наїлись, ворони доїдають!
показать весь комментарий
15.08.2025 16:44 Ответить
ніфіга собі!
ворони розміром з сусідського сірка.
які ж тоді свині в тих краях? розміром з кобилу?
а, соми та раки на херсонщині.....
показать весь комментарий
15.08.2025 17:02 Ответить
А то не орлині якісь часом, чи може вОрони
показать весь комментарий
15.08.2025 17:25 Ответить
вОрон..до 60см..розмах крил до 1,5м..може то вони
показать весь комментарий
15.08.2025 17:30 Ответить
Не шматують а укладають мирну угоду. А то ви відстаєте від нових трендів
показать весь комментарий
15.08.2025 17:27 Ответить
 
 