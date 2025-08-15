УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9358 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 332 16

Дві ворони шматують тіло ліквідованого окупанта. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому дві ворони клюють тіло ліквідованого окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пташину трапезу зафільмував український безпілотник на Лиманському напрямку.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із не стійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Собака шматує тіло російського солдата, ліквідованого на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18465) тварини (474)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Смачного
показати весь коментар
15.08.2025 16:29 Відповісти
+4
Звикають до кацап'ятини. Закінчаться мерці - почнуть на живих нападати.
Хоча... а де там різниця?
показати весь коментар
15.08.2025 16:34 Відповісти
+3
хоч би не потруїлися пташенятки...
показати весь коментар
15.08.2025 16:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какие же они огромніе
показати весь коментар
15.08.2025 16:28 Відповісти
Може то вОрони, а не ворОни
показати весь коментар
15.08.2025 17:23 Відповісти
Ненажери. Половину тушки уже з"їли. )
показати весь коментар
15.08.2025 16:28 Відповісти
Смачного
показати весь коментар
15.08.2025 16:29 Відповісти
Блiндажний майстер шеф Смачного
показати весь коментар
15.08.2025 16:53 Відповісти
хоч би не потруїлися пташенятки...
показати весь коментар
15.08.2025 16:32 Відповісти
Звикають до кацап'ятини. Закінчаться мерці - почнуть на живих нападати.
Хоча... а де там різниця?
показати весь коментар
15.08.2025 16:34 Відповісти
Карр-ра...Карр-ра...
показати весь коментар
15.08.2025 16:36 Відповісти
Щось мені здається що кацап став…євнухом😁. 18+ недоречно😆
показати весь коментар
15.08.2025 16:42 Відповісти
свнині наїлись, ворони доїдають!
показати весь коментар
15.08.2025 16:44 Відповісти
ніфіга собі!
ворони розміром з сусідського сірка.
які ж тоді свині в тих краях? розміром з кобилу?
а, соми та раки на херсонщині.....
показати весь коментар
15.08.2025 17:02 Відповісти
А то не орлині якісь часом, чи може вОрони
показати весь коментар
15.08.2025 17:25 Відповісти
вОрон..до 60см..розмах крил до 1,5м..може то вони
показати весь коментар
15.08.2025 17:30 Відповісти
ТО грачі, теж сімейство вранових. Пташки не отруються. Не хвилюйтесь
показати весь коментар
15.08.2025 17:33 Відповісти
Не шматують а укладають мирну угоду. А то ви відстаєте від нових трендів
показати весь коментар
15.08.2025 17:27 Відповісти
 
 