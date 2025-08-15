Дві ворони шматують тіло ліквідованого окупанта. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому дві ворони клюють тіло ліквідованого окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пташину трапезу зафільмував український безпілотник на Лиманському напрямку.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із не стійкою психікою!
Aleksander Lukashenko
Oresta Bartka
три - пятнадцать
Хоча... а де там різниця?
ворони розміром з сусідського сірка.
які ж тоді свині в тих краях? розміром з кобилу?
а, соми та раки на херсонщині.....