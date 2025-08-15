Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию США, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надеется на сильную позицию США.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что получает доклады от нашей разведки, от дипломатов о подготовке встречи на Аляске, о том, с чем едет диктатор РФ Путин.

"Получаем также доклады из регионов Украины после российских ударов. Сумы - российский удар по центральному рынку. Днепровщина - удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина - сознательные российские удары. Война продолжается. Продолжается именно потому, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать эту войну. В день переговоров они тоже убивают. И это о многом говорит", - заявил президент.

Он отметил, что накануне "мы обсудили с Соединенными Штатами Америки, с европейцами, что действительно может сработать".

"Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть - россияне учитывают американскую силу. Именно на силу", - подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

Встреча руководителей США и РФ состоится 15 августа.

