Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию США, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надеется на сильную позицию США.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что получает доклады от нашей разведки, от дипломатов о подготовке встречи на Аляске, о том, с чем едет диктатор РФ Путин.

"Получаем также доклады из регионов Украины после российских ударов. Сумы - российский удар по центральному рынку. Днепровщина - удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина - сознательные российские удары. Война продолжается. Продолжается именно потому, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать эту войну. В день переговоров они тоже убивают. И это о многом говорит", - заявил президент.

Он отметил, что накануне "мы обсудили с Соединенными Штатами Америки, с европейцами, что действительно может сработать".

"Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть - россияне учитывают американскую силу. Именно на силу", - подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

Встреча руководителей США и РФ состоится 15 августа.

Читайте также: Зеленский о встрече Трампа и Путина: Ставки действительно очень высокие. Время завершать войну

+10
Цей дурбецало хоч один раз дасть означення поняттям, якими він оперує?

"чесний мир", "справедливий мир", "гарантії безпеки", "саміт миру", "план перемоги", "план незламності", "заявка до НАТО"... адженди, кейси, сісфаї...

Що значить "закінчити війну"??

Чи його в інституті не вивчили давати означення тому, про що він говорить цілій країні як Президент?
15.08.2025 19:14
+6
А нос бачить і відчуває інше. Іншу, білу смужку
15.08.2025 19:17
+5
Скільки таємних пунктів буде в наступному договору, який Зельоні вже готові підписати з Кацапією?

15.08.2025 19:02
та будь проклятий ти і нащадки твої
15.08.2025 19:01
Скільки таємних пунктів буде в наступному договору, який Зельоні вже готові підписати з Кацапією?

15.08.2025 19:02
так ти, зелене гундосе зе!падло, був готовий працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, прямо на наступний день після оману! особливо, як покатався на самолі з патрушевим.
до тебе, спеціально, єрмачину приставили.
але ж, кляті українці уперлися.
ти і так і сяк саботував. генералів пересаджав. мародерам дав повну незалежність та безкарність.
а, кляті українці не здаються.
от, шо ти будеш робити?
вся надія на трампа та плєшиву крємлядь?
а, українців куди дівати?
15.08.2025 19:06
А до Оману він був іншим?...це так...епізод...
15.08.2025 19:10
У нього мізків не вистачить на такі складні схеми, бо далі свого носа на бачить ((
15.08.2025 19:11
А нос бачить і відчуває інше. Іншу, білу смужку
15.08.2025 19:17
Майстер по потрійному сальто з переказування в повітрі , браво!! Отримав він доповідь .... За щоку ти отримав ....
15.08.2025 19:09
Цей дурбецало хоч один раз дасть означення поняттям, якими він оперує?

"чесний мир", "справедливий мир", "гарантії безпеки", "саміт миру", "план перемоги", "план незламності", "заявка до НАТО"... адженди, кейси, сісфаї...

Що значить "закінчити війну"??

Чи його в інституті не вивчили давати означення тому, про що він говорить цілій країні як Президент?
15.08.2025 19:14
Йому просто текст підсовують. Якщо б він сам казав, то було типу, бямеве не вунуа і так далі.
15.08.2025 19:19
Не читаючи ваш комент нижче написав свій і задав те саме питання, що це означає.
15.08.2025 19:20
В якому інституті? Імені Маслякова? Там навчать, це учбовий заклад крутіше трускавецького!
15.08.2025 19:27
Що значить «завершити війну»? Що таке «чесне закінчення війни»? Без іронії, що це значить?
15.08.2025 19:19
Було "справедливе", тепер "чесне" - чесно-чесно? Нєдоросль одним словом...
15.08.2025 19:29
Кончений нарік,щоб ти здох
15.08.2025 19:19
Тільки після повної відсидки.
15.08.2025 19:35
Коли у мацкві відбудеться свято - дня української балістики?
15.08.2025 19:23
Скільки там дефективних манагерів залишилось? Чи єрмак вже усіх замінить? От же ж піонер: "всьо умєю, всьо умєю дєлать" (с)
15.08.2025 19:27
Геть мохнатого ішака! Ти, чмо тупориле, вже стільки " напрацював", що вистачить на кілька поколінь.
15.08.2025 19:27
На кілька пожиттєвих
15.08.2025 19:30
Завжди марення !
15.08.2025 19:46
У Тампона сильна позиція? Це після всього як ***** йому майже рік в усі дирки совав і замість санкцій Тампон буде з людоїдом сьогодні лизатись?
15.08.2025 19:53
 
 