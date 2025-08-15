Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию США, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надеется на сильную позицию США.
Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал, что получает доклады от нашей разведки, от дипломатов о подготовке встречи на Аляске, о том, с чем едет диктатор РФ Путин.
"Получаем также доклады из регионов Украины после российских ударов. Сумы - российский удар по центральному рынку. Днепровщина - удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина - сознательные российские удары. Война продолжается. Продолжается именно потому, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать эту войну. В день переговоров они тоже убивают. И это о многом говорит", - заявил президент.
Он отметил, что накануне "мы обсудили с Соединенными Штатами Америки, с европейцами, что действительно может сработать".
"Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть - россияне учитывают американскую силу. Именно на силу", - подчеркнул глава государства.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.
Встреча руководителей США и РФ состоится 15 августа.
до тебе, спеціально, єрмачину приставили.
але ж, кляті українці уперлися.
ти і так і сяк саботував. генералів пересаджав. мародерам дав повну незалежність та безкарність.
а, кляті українці не здаються.
от, шо ти будеш робити?
вся надія на трампа та плєшиву крємлядь?
а, українців куди дівати?
"чесний мир", "справедливий мир", "гарантії безпеки", "саміт миру", "план перемоги", "план незламності", "заявка до НАТО"... адженди, кейси, сісфаї...
Що значить "закінчити війну"??
Чи його в інституті не вивчили давати означення тому, про що він говорить цілій країні як Президент?