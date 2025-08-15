Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємося на сильну позицію США, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та сподівається на сильну позицію США.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що отримує доповіді від нашої розвідки, від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, із чим їде диктатор РФ Путін.

"Отримуємо також доповіді з регіонів України після російських ударів. Суми – російський удар по центральному ринку. Дніпровщина – удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина – свідомі російські удари. Війна триває. Триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну. У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить", - заявив президент.

Він зазначив, що напередодні "ми обговорили зі Сполученими Штатами Америки, із європейцями, що дійсно може спрацювати".

"Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу", - наголосив очільник держави.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

Зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня.

