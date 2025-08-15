УКР
Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємося на сильну позицію США, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та сподівається на сильну позицію США.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що отримує доповіді від нашої розвідки, від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, із чим їде диктатор РФ Путін.

"Отримуємо також доповіді з регіонів України після російських ударів. Суми – російський удар по центральному ринку. Дніпровщина – удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина – свідомі російські удари. Війна триває. Триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну. У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить", - заявив президент.

Він зазначив, що напередодні "ми обговорили зі Сполученими Штатами Америки, із європейцями, що дійсно може спрацювати".

"Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу", - наголосив очільник держави.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

Зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня.

Читайте також: Зеленський про зустріч Трампа та Путіна: Ставки дійсно дуже високі. Час завершувати війну

Цей дурбецало хоч один раз дасть означення поняттям, якими він оперує?

"чесний мир", "справедливий мир", "гарантії безпеки", "саміт миру", "план перемоги", "план незламності", "заявка до НАТО"... адженди, кейси, сісфаї...

Що значить "закінчити війну"??

Чи його в інституті не вивчили давати означення тому, про що він говорить цілій країні як Президент?
15.08.2025 19:14
Скільки таємних пунктів буде в наступному договору, який Зельоні вже готові підписати з Кацапією?

15.08.2025 19:02
А нос бачить і відчуває інше. Іншу, білу смужку
15.08.2025 19:17
та будь проклятий ти і нащадки твої
15.08.2025 19:01
Скільки таємних пунктів буде в наступному договору, який Зельоні вже готові підписати з Кацапією?

15.08.2025 19:02
так ти, зелене гундосе зе!падло, був готовий працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, прямо на наступний день після оману! особливо, як покатався на самолі з патрушевим.
до тебе, спеціально, єрмачину приставили.
але ж, кляті українці уперлися.
ти і так і сяк саботував. генералів пересаджав. мародерам дав повну незалежність та безкарність.
а, кляті українці не здаються.
от, шо ти будеш робити?
вся надія на трампа та плєшиву крємлядь?
а, українців куди дівати?
15.08.2025 19:06
А до Оману він був іншим?...це так...епізод...
15.08.2025 19:10
У нього мізків не вистачить на такі складні схеми, бо далі свого носа на бачить ((
15.08.2025 19:11
А нос бачить і відчуває інше. Іншу, білу смужку
15.08.2025 19:17
Майстер по потрійному сальто з переказування в повітрі , браво!! Отримав він доповідь .... За щоку ти отримав ....
15.08.2025 19:09
Цей дурбецало хоч один раз дасть означення поняттям, якими він оперує?

"чесний мир", "справедливий мир", "гарантії безпеки", "саміт миру", "план перемоги", "план незламності", "заявка до НАТО"... адженди, кейси, сісфаї...

Що значить "закінчити війну"??

Чи його в інституті не вивчили давати означення тому, про що він говорить цілій країні як Президент?
15.08.2025 19:14
Йому просто текст підсовують. Якщо б він сам казав, то було типу, бямеве не вунуа і так далі.
15.08.2025 19:19
Не читаючи ваш комент нижче написав свій і задав те саме питання, що це означає.
15.08.2025 19:20
В якому інституті? Імені Маслякова? Там навчать, це учбовий заклад крутіше трускавецького!
15.08.2025 19:27
Що значить «завершити війну»? Що таке «чесне закінчення війни»? Без іронії, що це значить?
15.08.2025 19:19
Було "справедливе", тепер "чесне" - чесно-чесно? Нєдоросль одним словом...
15.08.2025 19:29
Кончений нарік,щоб ти здох
15.08.2025 19:19
Коли у мацкві відбудеться свято - дня української балістики?
15.08.2025 19:23
Скільки там дефективних манагерів залишилось? Чи єрмак вже усіх замінить? От же ж піонер: "всьо умєю, всьо умєю дєлать" (с)
15.08.2025 19:27
Геть мохнатого ішака! Ти, чмо тупориле, вже стільки " напрацював", що вистачить на кілька поколінь.
15.08.2025 19:27
На кілька пожиттєвих
15.08.2025 19:30
 
 