Оккупанты повесили флаги РФ и США на свою бронемашину и едут на штурм позиций ВСУ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой бронемашина оккупантов под флагами России и США мчится в направлении украинских позиций на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины пытались уничтожить вражескую технику, вероятно, с помощью дрона. На 25-й секунде видео заметен взрыв на борту бронемашины. Она уцелела, однако флагов на ней уже не видно.

"Россияне с американским флагом штурмуют позиции ВСУ на Запорожском направлении", - говорится в комментарии к записи.

