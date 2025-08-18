6 174 51
Оккупанты повесили флаги РФ и США на свою бронемашину и едут на штурм позиций ВСУ. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой бронемашина оккупантов под флагами России и США мчится в направлении украинских позиций на запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины пытались уничтожить вражескую технику, вероятно, с помощью дрона. На 25-й секунде видео заметен взрыв на борту бронемашины. Она уцелела, однако флагов на ней уже не видно.
"Россияне с американским флагом штурмуют позиции ВСУ на Запорожском направлении", - говорится в комментарии к записи.
