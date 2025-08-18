РУС
6 174 51

Оккупанты повесили флаги РФ и США на свою бронемашину и едут на штурм позиций ВСУ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой бронемашина оккупантов под флагами России и США мчится в направлении украинских позиций на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины пытались уничтожить вражескую технику, вероятно, с помощью дрона. На 25-й секунде видео заметен взрыв на борту бронемашины. Она уцелела, однако флагов на ней уже не видно.

"Россияне с американским флагом штурмуют позиции ВСУ на Запорожском направлении", - говорится в комментарии к записи.

Автор: 

+39
Ну так союзники ж...
18.08.2025 11:53 Ответить
+8
а шо, портрета трампа не знайшли? тільки прапор?
18.08.2025 11:59 Ответить
+8
Ще невистачає прапорів Ірану, Китаю, та КНДР
18.08.2025 12:08 Ответить
18.08.2025 11:53 Ответить
Як там футбольний матч в Кракові, ти був?
18.08.2025 11:58 Ответить
те що у тебе сім слів та два сполучники не робить тебе розумнішим за опонента , а швидше навпаки - розкриває твій ідіотизм ((
18.08.2025 12:08 Ответить
Ти придивися до тієї "бронемашини"... Дуже схожа, обводами корпусу, на якусь з моделей М-113. Можливо, трофейна... У нас, після березня 2022-го, було до половини трофейної техніки, в підрозділах. Але ми на Т-72 і Т-80, кацапські прапори Не вішали...
18.08.2025 11:58 Ответить
це не М113, це дрєвній Газ-71.
18.08.2025 12:07 Ответить
Можливо... Я ж написав зразу - "дуже схожа". Але відео "розпливчасте", "мангали" сітчасті навішені - то й важко розібрать... А гімно, на кличку "Степанида", не знали, куди упхнуть. Жере пальне неміряно, а двигло слабувате (як і ходова")... Бронювання слабеньке. Ні для армії, ні для "народнава хазяйства". От і стояли на зберіганні - бо не могли навіть продать якимсь "чучмекам"... А тепер служать "братськими могилами" кацапам...
18.08.2025 12:22 Ответить
ну там морду і вікна чітко видно.
18.08.2025 12:31 Ответить
Я тобі АПА-4 відео, покажу - ти її, від АПА-4Г, чи від АПА-35, відрізниш? Вже не кажу про спецмашини з КУНГами... "Кузов універсальний" - а всередину можна запхнуть, що-завгодно. Частіш всього - якусь радіостанцію. Але ж може буть і "командно-штабна". І "лабораторія ПММ. І "санітарка"... І тільки по деталях можна розпізнать... А я М-113 і ГАЗ-71 бачив тільки на фото...
18.08.2025 12:57 Ответить
навіть якщо бачив на фото, то все одно вони схожі як свиня на коня.
18.08.2025 13:11 Ответить
Ну, давай продовжим сперечаться: а то точно ГАЗ-71? а, може то ГАЗ-3403? А може, ГАЗ-34033? А може, ГАЗ-34039?
18.08.2025 13:17 Ответить
та я ж і не сперечаюсь. Просто констатую факт використання древньої совєцької техніки зразка кінця 60-х минулого сторіччя.
18.08.2025 13:32 Ответить
18.08.2025 12:08 Ответить
Амеріка с намі!
18.08.2025 11:54 Ответить
Кацапи рудому в рот настяли,а то з прапором тай американському бронєтранспотері-це копійки.
18.08.2025 11:56 Ответить
і де ви там бачите американський бронетранспортер??
18.08.2025 12:17 Ответить
А потім як наші її спалять, лаптерилі будуть кричати що проклятие хохли напали на омерику!
18.08.2025 11:56 Ответить
Чого при агенті Параші Трампе и слід було очикувати. Ге ьулу здивований як шо у Параші і М113 зявлятся.
18.08.2025 11:58 Ответить
Ви розумієте , що без узгодження зверху це не можливо б було ні зробити, ні зафільмувати. Пишу вже рік- трамп мріє посилати томагавки на голови українців. Він ненавидить нас.
18.08.2025 11:58 Ответить
Трамп ненавидить весь світ. Тому що весь світ для Трампів - це "казли каториє мєшают" їм робити "чудові оборудки".
А любить (поважає, слухає) Трамп Трампа, тільки Трампа, і нікого, крім Трампа.
18.08.2025 12:07 Ответить
Ще слухає сучку меланью,яка пише листи *****..
18.08.2025 13:06 Ответить
"Слухає сучку меланью..."
Саманта Сміт постаріла...
18.08.2025 13:21 Ответить
Якщо прапор повинен означати суть тих, хто їх тримає, то кацапам на БМП більше прапор ЛГБТ підійшов би.
18.08.2025 11:58 Ответить
Краще хай рижий чубчик на швабрі прицеплять.
18.08.2025 12:39 Ответить
А як затрофеять та дупи їм витруть, це не буде неправильно, не знаєте?
18.08.2025 11:58 Ответить
18.08.2025 11:59 Ответить
Его портрет оставили на 9 МАЯ ... На палку натянут ( прости Господи... )
18.08.2025 13:23 Ответить
ВСЯ СУТЬ РУЗКІХ!
- НЕМА там ідеології
- НЕМА там бажань
- НЕМА там "червоних ліній"

це просто раби який як скажуть там вони і роблять. Скажуть вивчити українську і через місяць говоритимуть краще за мене і навіть без акценту
18.08.2025 11:59 Ответить
покажіть це рудому дурню .
18.08.2025 12:01 Ответить
Краще конгресменам, та по ЗМІ.
18.08.2025 12:43 Ответить
не за баром і договір трампакс з парашею про лендліз підпише. а ручку скумбрії подарить.
18.08.2025 12:02 Ответить
Так Америку, як при трампоні, ще ніхто не опускав... Боже, збережи Америку! (((
18.08.2025 12:02 Ответить
А обісцяному кацапами трампону аби тільки примусити Україну до капітуляції.
18.08.2025 12:12 Ответить
Трампону покажіть це відео.
18.08.2025 12:13 Ответить
Хех, ось така геополітика зараз...
18.08.2025 12:16 Ответить
Срочно отправить это видео в овальный кабинет.
18.08.2025 12:17 Ответить
Де ти "Підлога Маккартні"? Розкажи про слоняру.
18.08.2025 12:18 Ответить
Секс Маккартні хитрий! Він від мобілізації ухилився, то і від відповідальності за свої слова якось відпетляє.
18.08.2025 13:27 Ответить
Сьогодні повісили...
Завтра будуть спалювати...
А кому від цього буде добре?
Тільки продавцю прапорів!
18.08.2025 12:18 Ответить
Саме більше питання-де кацапи на війні взяли прапор США?Це треба їх друзяшкам з Ірану і КНДР показать.
18.08.2025 12:24 Ответить
На Алясці сам Трамп презентував свій прапор кацапні ,
будь вона проклята 😠
18.08.2025 12:32 Ответить
конгрессмены будут счастливы ....
18.08.2025 12:34 Ответить
А чого немає прапора Північної Кореї?
18.08.2025 12:39 Ответить
Бронємашіна скинула прапарці як ящірка хвоста
18.08.2025 12:52 Ответить
.
18.08.2025 13:00 Ответить
На весільні дрони треба чипляти китайськи прапорці...
18.08.2025 13:11 Ответить
Цей підорвоз вже згорів
18.08.2025 13:18 Ответить
Янкі продавали і продають всіх,про кого говорили"союзники" . Тепер весь світ побачив,що США - це мильна булька з надутими щоками та придурковатим президентом.
18.08.2025 13:20 Ответить
А ЗЕлені уроди простилили червону доріжку в вигляді чудових доріг, зроблених на передодні повномаштабного вторгнення.
18.08.2025 13:24 Ответить
Ну тут нема чого казати ... Е одна комедія "Дуже єпічне кіно" . Так це другая частина ....
18.08.2025 13:28 Ответить
нехай Зеленський покаже це дегенерату у Білому домі!
18.08.2025 13:47 Ответить
 
 