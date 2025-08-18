3 537 32
Окупанти повісили прапори РФ та США на свою бронемашину і їдуть на штурм позицій ЗСУ. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому бронемашина окупантів під прапорами Росії та США мчить у напрямку українських позицій на запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни намагалися знищити ворожу техніку, ймовірно, за допомогою дрона. На 25-й секунді відео помітний вибух на борту бронемашини. Вона уціліла, однак прапорів на ній уже не видно.
"Росіяни з американським прапором штурмують позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку", - йдеться у коментарі до запису.
А любить (поважає, слухає) Трамп Трампа, тільки Трампа, і нікого, крім Трампа.
- НЕМА там ідеології
- НЕМА там бажань
- НЕМА там "червоних ліній"
це просто раби який як скажуть там вони і роблять. Скажуть вивчити українську і через місяць говоритимуть краще за мене і навіть без акценту
Завтра будуть спалювати...
А кому від цього буде добре?
Тільки продавцю прапорів!
будь вона проклята 😠