Окупанти повісили прапори РФ та США на свою бронемашину і їдуть на штурм позицій ЗСУ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому бронемашина окупантів під прапорами Росії та США мчить у напрямку українських позицій на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни намагалися знищити ворожу техніку, ймовірно, за допомогою дрона. На 25-й секунді відео помітний вибух на борту бронемашини. Вона уціліла, однак прапорів на ній уже не видно.

"Росіяни з американським прапором штурмують позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку", - йдеться у коментарі до запису.

армія рф (18483) США (24070) прапор (493) Запорізька область (3963)
Топ коментарі
+23
Ну так союзники ж...
показати весь коментар
18.08.2025 11:53 Відповісти
+5
Як там футбольний матч в Кракові, ти був?
показати весь коментар
18.08.2025 11:58 Відповісти
+4
Кацапи рудому в рот настяли,а то з прапором тай американському бронєтранспотері-це копійки.
показати весь коментар
18.08.2025 11:56 Відповісти
те що у тебе сім слів та два сполучники не робить тебе розумнішим за опонента , а швидше навпаки - розкриває твій ідіотизм ((
показати весь коментар
18.08.2025 12:08 Відповісти
Ти придивися до тієї "бронемашини"... Дуже схожа, обводами корпусу, на якусь з моделей М-113. Можливо, трофейна... У нас, після березня 2022-го, було до половини трофейної техніки, в підрозділах. Але ми на Т-72 і Т-80, кацапські прапори Не вішали...
показати весь коментар
18.08.2025 11:58 Відповісти
це не М113, це дрєвній Газ-71.
показати весь коментар
18.08.2025 12:07 Відповісти
Можливо... Я ж написав зразу - "дуже схожа". Але відео "розпливчасте", "мангали" сітчасті навішені - то й важко розібрать... А гімно, на кличку "Степанида", не знали, куди упхнуть. Жере пальне неміряно, а двигло слабувате (як і ходова")... Бронювання слабеньке. Ні для армії, ні для "народнава хазяйства". От і стояли на зберіганні - бо не могли навіть продать якимсь "чучмекам"... А тепер служать "братськими могилами" кацапам...
показати весь коментар
18.08.2025 12:22 Відповісти
ну там морду і вікна чітко видно.
показати весь коментар
18.08.2025 12:31 Відповісти
Ще невистачає прапорів Ірану, Китаю, та КНДР
показати весь коментар
18.08.2025 12:08 Відповісти
Амеріка с намі!
показати весь коментар
18.08.2025 11:54 Відповісти
і де ви там бачите американський бронетранспортер??
показати весь коментар
18.08.2025 12:17 Відповісти
А потім як наші її спалять, лаптерилі будуть кричати що проклятие хохли напали на омерику!
показати весь коментар
18.08.2025 11:56 Відповісти
Чого при агенті Параші Трампе и слід було очикувати. Ге ьулу здивований як шо у Параші і М113 зявлятся.
показати весь коментар
18.08.2025 11:58 Відповісти
Ви розумієте , що без узгодження зверху це не можливо б було ні зробити, ні зафільмувати. Пишу вже рік- трамп мріє посилати томагавки на голови українців. Він ненавидить нас.
показати весь коментар
18.08.2025 11:58 Відповісти
Трамп ненавидить весь світ. Тому що весь світ для Трампів - це "казли каториє мєшают" їм робити "чудові оборудки".
А любить (поважає, слухає) Трамп Трампа, тільки Трампа, і нікого, крім Трампа.
показати весь коментар
18.08.2025 12:07 Відповісти
Якщо прапор повинен означати суть тих, хто їх тримає, то кацапам на БМП більше прапор ЛГБТ підійшов би.
показати весь коментар
18.08.2025 11:58 Відповісти
А як затрофеять та дупи їм витруть, це не буде неправильно, не знаєте?
показати весь коментар
18.08.2025 11:58 Відповісти
а шо, портрета трампа не знайшли? тільки прапор?
показати весь коментар
18.08.2025 11:59 Відповісти
ВСЯ СУТЬ РУЗКІХ!
- НЕМА там ідеології
- НЕМА там бажань
- НЕМА там "червоних ліній"

це просто раби який як скажуть там вони і роблять. Скажуть вивчити українську і через місяць говоритимуть краще за мене і навіть без акценту
показати весь коментар
18.08.2025 11:59 Відповісти
покажіть це рудому дурню .
показати весь коментар
18.08.2025 12:01 Відповісти
не за баром і договір трампакс з парашею про лендліз підпише. а ручку скумбрії подарить.
показати весь коментар
18.08.2025 12:02 Відповісти
Так Америку, як при трампоні, ще ніхто не опускав... Боже, збережи Америку! (((
показати весь коментар
18.08.2025 12:02 Відповісти
А обісцяному кацапами трампону аби тільки примусити Україну до капітуляції.
показати весь коментар
18.08.2025 12:12 Відповісти
Трампону покажіть це відео.
показати весь коментар
18.08.2025 12:13 Відповісти
Хех, ось така геополітика зараз...
показати весь коментар
18.08.2025 12:16 Відповісти
Срочно отправить это видео в овальный кабинет.
показати весь коментар
18.08.2025 12:17 Відповісти
Де ти "Підлога Маккартні"? Розкажи про слоняру.
показати весь коментар
18.08.2025 12:18 Відповісти
Сьогодні повісили...
Завтра будуть спалювати...
А кому від цього буде добре?
Тільки продавцю прапорів!
показати весь коментар
18.08.2025 12:18 Відповісти
Саме більше питання-де кацапи на війні взяли прапор США?Це треба їх друзяшкам з Ірану і КНДР показать.
показати весь коментар
18.08.2025 12:24 Відповісти
На Алясці сам Трамп презентував свій прапор кацапні ,
будь вона проклята 😠
показати весь коментар
18.08.2025 12:32 Відповісти
конгрессмены будут счастливы ....
показати весь коментар
18.08.2025 12:34 Відповісти
 
 