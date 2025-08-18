Окупанти повісили прапори РФ та США на свою бронемашину і їдуть на штурм позицій ЗСУ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому бронемашина окупантів під прапорами Росії та США мчить у напрямку українських позицій на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни намагалися знищити ворожу техніку, ймовірно, за допомогою дрона. На 25-й секунді відео помітний вибух на борту бронемашини. Вона уціліла, однак прапорів на ній уже не видно.

"Росіяни з американським прапором штурмують позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку", - йдеться у коментарі до запису.

