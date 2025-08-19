РУС
Бойцы бригады НГУ "Спартан" уничтожили российских штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении бойцы бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Спартан" с помощью ударных дронов обнаруживают и уничтожают позиции российских штурмовиков.

Об этом сообщает телеграмм-канал бригады, передает Цензор.НЕТ.

Майстерно!
показать весь комментарий
19.08.2025 13:42 Ответить
Трьохочкові
показать весь комментарий
19.08.2025 13:55 Ответить
🫡🇺🇦
показать весь комментарий
19.08.2025 13:59 Ответить
Три речі,на які можна дивитися вічно:
-як горить вогонь
-як хтось працює
-як ******* москаля
показать весь комментарий
19.08.2025 14:20 Ответить
добре,як каже Мадяр...
показать весь комментарий
19.08.2025 15:42 Ответить
 
 