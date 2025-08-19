Бойцы бригады НГУ "Спартан" уничтожили российских штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении бойцы бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Спартан" с помощью ударных дронов обнаруживают и уничтожают позиции российских штурмовиков.
Об этом сообщает телеграмм-канал бригады, передает Цензор.НЕТ.
-як горить вогонь
-як хтось працює
-як ******* москаля