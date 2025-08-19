УКР
Бійці бригади НГУ "Спартан" нищать російських штурмовиків на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку бійці бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Спартан" за допомогою ударних дронів виявляють та знищують позиції російських штурмовиків.

Про це повідомляє телеграм-канал бригади, передає Цензор.НЕТ.

знищення (8005) Донецька область (9349) Національна гвардія (1620) дрони (5295) Покровський район (910)
Майстерно!
19.08.2025 13:42 Відповісти
Трьохочкові
19.08.2025 13:55 Відповісти
🫡🇺🇦
19.08.2025 13:59 Відповісти
Три речі,на які можна дивитися вічно:
-як горить вогонь
-як хтось працює
-як ******* москаля
19.08.2025 14:20 Відповісти
 
 