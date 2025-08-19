Трамп поблагодарил украинского воина Картавцева за переданную ему клюшку для гольфа. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп поблагодарил украинского защитника Константина Картавцева за клюшку для гольфа, которую ему во время встречи в Белом доме передал Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение с благодарностью, опуликованное организацией Объединенные гольфом, которая занимается реабилитацией украинских ветеранов через игру в гольф.

В частности, на видео Трамп сидит в Овальном кабинете и держит в руках подарок. Он похвалил Картавцева за его способности в гольфе.

"Константин, прежде всего я только что посмотрел ваш удар. Я хорошо разбираюсь в гольфе, и ваш удар замечательный, он хорошо выглядит. И вы очень скоро станете очень хорошим гольфистом", - сказал Трамп.

Также Трап поблагодарил украинского военного за подарок.

"Он прекрасен и сделан с искренней любовью и подарен мне с настоящей любовью от вас. И я ценю это. Я глубоко уважаю вас. Вы - необыкновенный человек", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что Константин продолжает играть в гольф и "делать другие вещи" после ампутации ноги, и пообещал вспоминать защитника каждый раз, когда будет забивать мяч.

"Ваша страна - замечательная страна. И мы пытаемся это ей вернуть, чтобы помочь. И ваш президент очень усердно работает, чтобы достичь этого. Итак, я еще раз благодарю, продолжайте замахиваться. Патер прекрасен, я буду использовать его", - добавил Трамп.