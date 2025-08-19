РУС
Трамп поблагодарил украинского воина Картавцева за переданную ему клюшку для гольфа. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп поблагодарил украинского защитника Константина Картавцева за клюшку для гольфа, которую ему во время встречи в Белом доме передал Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение с благодарностью, опуликованное организацией Объединенные гольфом, которая занимается реабилитацией украинских ветеранов через игру в гольф.

В частности, на видео Трамп сидит в Овальном кабинете и держит в руках подарок. Он похвалил Картавцева за его способности в гольфе.

"Константин, прежде всего я только что посмотрел ваш удар. Я хорошо разбираюсь в гольфе, и ваш удар замечательный, он хорошо выглядит. И вы очень скоро станете очень хорошим гольфистом", - сказал Трамп.

Также Трап поблагодарил украинского военного за подарок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, переданную украинским военным Картавцевым

"Он прекрасен и сделан с искренней любовью и подарен мне с настоящей любовью от вас. И я ценю это. Я глубоко уважаю вас. Вы - необыкновенный человек", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что Константин продолжает играть в гольф и "делать другие вещи" после ампутации ноги, и пообещал вспоминать защитника каждый раз, когда будет забивать мяч.

"Ваша страна - замечательная страна. И мы пытаемся это ей вернуть, чтобы помочь. И ваш президент очень усердно работает, чтобы достичь этого. Итак, я еще раз благодарю, продолжайте замахиваться. Патер прекрасен, я буду использовать его", - добавил Трамп.

Зеленский Владимир (21647) Трамп Дональд (6430)
Тепер він з поля для гольфу не вилізе
19.08.2025 18:30 Ответить
19.08.2025 18:32 Ответить
Багато уваги людині,яка поставила бізнес вище сотням тисяч життів українцівскоро будемо хвалити його колір сечі,замість того,щоб нагадувати йому--Украна хоче ,щоб фашист --путін пішов з нащої території І поніс кару за свої злочини.
19.08.2025 18:35 Ответить
Нажаль, від цієї цинічної нарцистичної людини багато чого залежить і йому абсолютно плювати на справедливість і на те, чого ми хочемо. Тому маємо йому догоджати...
19.08.2025 18:51 Ответить
Що ще дитині треба? Ключка для гольфа. Нехай дитина бавиться. Сумно тільки що ця дитина-президент США.
19.08.2025 18:35 Ответить
його Маня цією клюшкой буде ганяти
19.08.2025 18:44 Ответить
19.08.2025 18:44 Ответить
😂«Хайпонули, так хайпонули»: памʼятаєте русню на танку з прапором США? Їх вже ліквідували разом зі старою іржавою розвалюхою
19.08.2025 18:49 Ответить
Будемо знати, що йому запхати якщо зрадить Україну
19.08.2025 18:51 Ответить
Мені здається , що український воїн дав зеленському в руки ключку не для того , щоб він її дарував ...
19.08.2025 18:53 Ответить
Знайшли слабке місце Трумпа. Може за сотню клюшок він і Томагавки надасть?
19.08.2025 18:58 Ответить
 
 