3 193 15

Трамп подякував українському воїну Картавцеву за передану йому ключку для гольфу. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп подякував українському захиснику Констянтину Картавцеву за ключку для гольфу, яку йому під час зустрічі в Білому домі передав Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення з подякою, опуліковане організацією Об'єднані гольфом, яка займається реабілітацією українських ветеранів через гру в гольф.

Так, на відео Трамп сидить в Овальному кабінеті і тримає в руках подарунок. Він похвалив Картавцева за його здібності в гольфі.

"Костянтине, передусім я щойно подивився ваш удар. Я добре знаюся на гольфі, і ваш удар чудовий, він має гарний вигляд. І ви дуже скоро станете дуже хорошим гольфістом", - сказав Трамп.

Також Трап подякував українському військовому за подарунок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, передану українським військовим Картавцевим

"Він прекрасний і зроблений зі щирою любов’ю та подарований мені зі справжньою любов’ю від вас. І я ціную це. Я глибоко поважаю вас. Ви – надзвичайна людина", – сказав Трамп.

Президент США зауважив, що Костянтин продовжує грати в гольф та "робити інші речі" після ампутації ноги та пообіцяв згадувати захисника щоразу, як забиватиме м’яч.

"Ваша країна – чудова країна. І ми намагаємося це їй повернути, щоб допомогти. І ваш президент дуже старанно працює, щоб досягти цього. Отже, я ще раз дякую, продовжуйте замахуватися. Патер прекрасний, я буду використовувати його", – додав Трамп.

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) Трамп Дональд (6949)
Топ коментарі
+9
Що ще дитині треба? Ключка для гольфа. Нехай дитина бавиться. Сумно тільки що ця дитина-президент США.
19.08.2025 18:35 Відповісти
+6
Тепер він з поля для гольфу не вилізе
19.08.2025 18:30 Відповісти
+3
19.08.2025 18:44 Відповісти
19.08.2025 18:32 Відповісти
Багато уваги людині,яка поставила бізнес вище сотням тисяч життів українцівскоро будемо хвалити його колір сечі,замість того,щоб нагадувати йому--Украна хоче ,щоб фашист --путін пішов з нащої території І поніс кару за свої злочини.
19.08.2025 18:35 Відповісти
Нажаль, від цієї цинічної нарцистичної людини багато чого залежить і йому абсолютно плювати на справедливість і на те, чого ми хочемо. Тому маємо йому догоджати...
19.08.2025 18:51 Відповісти
Поставила бізнес вище людських життів? Це всі роблять і скрізь.
19.08.2025 19:45 Відповісти
😂«Хайпонули, так хайпонули»: памʼятаєте русню на танку з прапором США? Їх вже ліквідували разом зі старою іржавою розвалюхою
19.08.2025 18:49 Відповісти
Будемо знати, що йому запхати якщо зрадить Україну
19.08.2025 18:51 Відповісти
Мені здається , що український воїн дав зеленському в руки ключку не для того , щоб він її дарував ...
19.08.2025 18:53 Відповісти
Знайшли слабке місце Трумпа. Може за сотню клюшок він і Томагавки надасть?
19.08.2025 18:58 Відповісти
Схоже, українською сам трамп теж перекладав? Гугл-перекладач так би не зміг. Якийсь потік свідомості, зпюаледве зв'язпний між собою ключкою.
19.08.2025 19:05 Відповісти
Оце вірне позіціювання і гарний хоббі-подарунок лідеру найвеличнійшої держави світу
19.08.2025 19:10 Відповісти
)))) Модель клюшки - "Новачок"?
19.08.2025 19:12 Відповісти
 
 