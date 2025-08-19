Трамп подякував українському воїну Картавцеву за передану йому ключку для гольфу. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп подякував українському захиснику Констянтину Картавцеву за ключку для гольфу, яку йому під час зустрічі в Білому домі передав Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення з подякою, опуліковане організацією Об'єднані гольфом, яка займається реабілітацією українських ветеранів через гру в гольф.

Так, на відео Трамп сидить в Овальному кабінеті і тримає в руках подарунок. Він похвалив Картавцева за його здібності в гольфі.

"Костянтине, передусім я щойно подивився ваш удар. Я добре знаюся на гольфі, і ваш удар чудовий, він має гарний вигляд. І ви дуже скоро станете дуже хорошим гольфістом", - сказав Трамп.

Також Трап подякував українському військовому за подарунок.

"Він прекрасний і зроблений зі щирою любов’ю та подарований мені зі справжньою любов’ю від вас. І я ціную це. Я глибоко поважаю вас. Ви – надзвичайна людина", – сказав Трамп.

Президент США зауважив, що Костянтин продовжує грати в гольф та "робити інші речі" після ампутації ноги та пообіцяв згадувати захисника щоразу, як забиватиме м’яч.

"Ваша країна – чудова країна. І ми намагаємося це їй повернути, щоб допомогти. І ваш президент дуже старанно працює, щоб досягти цього. Отже, я ще раз дякую, продовжуйте замахуватися. Патер прекрасний, я буду використовувати його", – додав Трамп.