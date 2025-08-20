РУС
Операторы дронов 80-й бригады об операции "Железный поток" армии РФ на Курщине: "Они вылезали из трубы и сразу же умирали". ВИДЕО

"Они вылезали из трубы и сразу же умирали", - такими словами экипаж БПЛА Vampire 80-й Галицкой бригады описывает мартовскую российскую авантюру на Курщине под названием "Железный поток".

Как сообщает Цензор.НЕТ, тогда около 800 вражеских солдат попытались обойти наши позиции через газопровод. Часть россиян из-за нехватки кислорода задохнулась еще в трубе, а те, кому удалось добраться до выхода, были вовремя обнаружены и уничтожены адскими подарками с неба. Но в России о таких деталях "Потока" предпочитают не вспоминать. Десятки пропагандистских фильмов прославляют операцию, как одну из самых смелых и успешных в истории.

Но факты говорят сами за себя. Экипаж роты ударных беспилотников Foxtrot 80-й Галицкой бригады был одним из первых, кто "поздравил" незваных гостей на выходе из трубы. В тот сумасшедший день, чтобы сдержать врага, десантники на псевдо Мольфар и Изя сделали десятки вылетов и сбросов в течение нескольких часов. БПЛА Vampire отрабатывал, возвращался, снаряжался новыми боеприпасами и сразу же снова вылетал на охоту. Задачей дронарей было задержать российских военных, не дать им разойтись в разные стороны. А дальше украинская артиллерия поставила жирную точку в этой истории.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уцелевшие оккупанты убегают с позиции: "Все вокруг горит, все взрывается. Хохлы, вы сами не задолбались нас жечь, а? У меня ухо пригорело". ВИДЕО

армия РФ (20346) уничтожение (7703) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (152) дроны (4444)
Слава ЗСУ !!!❤️
20.08.2025 10:33 Ответить
Операція "Жєлєзний капут".
20.08.2025 10:40 Ответить
І, тим не менше, після цього ЗСУ прийшлося кинути (знищити) всю свою техніку на Курщині і відходити з втратами пішки.
20.08.2025 10:44 Ответить
але це точно не через трубу
20.08.2025 10:49 Ответить
Ага. Точно не через те, що кацапи вилізли і закріпилися у самій Суджі.
Просто мамка казала, як стемніє, підірвати всю техніку і йти додому.
20.08.2025 10:51 Ответить
а пан там персонально був? Чи начитавсі?
20.08.2025 10:56 Ответить
Хронологічно, ще 7 березня було https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/7/7501734/ зафіксовано прорив українського рубежу оборони південніше Суджі, а російські блогери почали писати про покинуту українську техніку. До 12 березня російські підрозділи https://t.me/DeepStateUA/21454 зайняли частину Суджі, де була військова комендатура ЗСУ, хоча бої ще тривали на околицях. Тоді у Forbes https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/03/11/retreat-ukrainian-brigades-appear-to-be-leaving-kursk/ написали, що українці почали покидати Курщину. Та повний контроль над Суджею російські сили встановили 15-16 березня, коли українські війська остаточно відступили до кордону. Саме у неділю український Генштаб https://t.me/GeneralStaffZSU/22037 оприлюднив мапу, де Суджа знову була під російським контролем, а міністр оборони Рустем Умєров https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-umerov-sprostuvav-informatsiyu-pro-otochennya-***********-zsu-na-kurshchini заявив, що ЗСУ в Курській області РФ "провели передислокацію на вигідніші рубежі оборони".
20.08.2025 11:03 Ответить
«Не догледіли». Сирський розповів про помилку українських військових, через яку росіяни зайшли з тилу у Курській області.

За його словами, українським військовим було поставлено завдання контролювати потенційні виходи з труби. Проте російським силам усе ж удалося прорватися. Причиною цього генерал назвав недооцінення рішучості ворога і прорахунки під час організації оборони.
20.08.2025 11:08 Ответить
Ні, це сталося після того, як ***** подали на сніданок боби з беконом!
Саме така була часова послідовність:
1) ***** поїло бобів
2) а потім наші відійшли з Курщини.
Тут не підкопаєшся - факти річ вперта.
20.08.2025 10:51 Ответить
Тада.
Ніяких об'єктивних причин не було, все йшло прекрасно, всіх знищили, а потім чомусь вирішили підірвати свою техніку і лісами тікати.
20.08.2025 10:59 Ответить
Наши відійшли через перерізання логістики кацаподронами, а не через трубокацапів. Чергова пропагандонська мулька, яку і наши довбодятли підхопили.
20.08.2025 10:59 Ответить
Логічно. Спочатку перерізали логістику, а потім прорвали оборону.
20.08.2025 11:05 Ответить
Наши вже відійшли з Суджі, проривати не було чого, та і як ви уявляєте штурм після декількакілометрового рачкування без кисню в снарязі - тупішого вигадати важко, але кацапам зайшло.
20.08.2025 11:09 Ответить
Походу мабуть Сирському теж зайшло. Бо він саме це назвав причиною прориву оборони.
20.08.2025 11:10 Ответить
Це не прорив оборони, а захід групи в уявний тил. Сирський же скористався нагодою і переклав відповідальність на командування на місцях за попередні помилки в іншому місці - на фланзі.
20.08.2025 11:35 Ответить
За словами Сирського, українським військовим було поставлено завдання контролювати потенційні виходи з труби. Проте російським силам усе ж удалося прорватися. Причиною цього генерал назвав недооцінення рішучості ворога і прорахунки під час організації оборони.
20.08.2025 11:09 Ответить
І знов кацапський планіат. Нічого власного вигадати не можуть. Навіть назву свого зашквару
«Железный поток» - роман https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 писателя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Серафимовича. В произведении описаны реальные события Гражданской войны - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8 поход Таманской армии
20.08.2025 10:44 Ответить
Кругом ми молодці, кацапи-сцикуни, а території втрачаємо щодня...
20.08.2025 11:09 Ответить
Тим хто розказує, що труба не відіграла ролі в захопленні суджі,варто передивитися інтерв'ю сирського!
20.08.2025 11:12 Ответить
Так кажуть що Сирському ж не можна довіряти ?? Чи вже можна ?
Краще послухаю те що кажуть оператори дронів , які приймали безпосередню участь у ліквідації кацапів у трубі .
20.08.2025 11:34 Ответить
 
 