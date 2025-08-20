Операторы дронов 80-й бригады об операции "Железный поток" армии РФ на Курщине: "Они вылезали из трубы и сразу же умирали". ВИДЕО

"Они вылезали из трубы и сразу же умирали", - такими словами экипаж БПЛА Vampire 80-й Галицкой бригады описывает мартовскую российскую авантюру на Курщине под названием "Железный поток".

Как сообщает Цензор.НЕТ, тогда около 800 вражеских солдат попытались обойти наши позиции через газопровод. Часть россиян из-за нехватки кислорода задохнулась еще в трубе, а те, кому удалось добраться до выхода, были вовремя обнаружены и уничтожены адскими подарками с неба. Но в России о таких деталях "Потока" предпочитают не вспоминать. Десятки пропагандистских фильмов прославляют операцию, как одну из самых смелых и успешных в истории.

Но факты говорят сами за себя. Экипаж роты ударных беспилотников Foxtrot 80-й Галицкой бригады был одним из первых, кто "поздравил" незваных гостей на выходе из трубы. В тот сумасшедший день, чтобы сдержать врага, десантники на псевдо Мольфар и Изя сделали десятки вылетов и сбросов в течение нескольких часов. БПЛА Vampire отрабатывал, возвращался, снаряжался новыми боеприпасами и сразу же снова вылетал на охоту. Задачей дронарей было задержать российских военных, не дать им разойтись в разные стороны. А дальше украинская артиллерия поставила жирную точку в этой истории.

