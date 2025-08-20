УКР
Новини Відео Бої на Курщині та Сумщині
6 153 23

Оператори дронів 80-ї бригади про операцію "Желєзний поток" армії РФ на Курщині: "Вони вилазили з труби і одразу ж помирали". ВIДЕО

"Вони вилазили з труби і одразу ж помирали" - такими словами екіпаж БПЛА "Vampire" 80-ї Галицької бригади описує березневу російську авантюру на Курщині під назвою "Желєзний поток".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тоді близько 800 ворожих солдат спробували обійти наші позиції через газогін. Частина росіян через брак кисню задихнулася ще в трубі, а ті, кому вдалося дістатись до виходу, були вчасно виявлені та знищені пекельними подарунками з неба. Та в росії, про такі деталі "Потоку" воліють не згадувати. Десятки пропагандистських фільмів прославляють операцію, як одну з найсміливіших та найуспішніших в історії.

Втім, факти говорять самі за себе. Екіпаж роти ударних безпілотників "Foxtrot" 80-ї Галицької бригади був одними з перших, хто "привітав" непроханих гостей на виході з труби. В той шалений день, аби стримати ворога, десантники на псевдо "Мольфар" та "Ізя" зробили десятки вильотів та скидів протягом кількох годин. БПЛА "Vampire" відпрацьовував, повертався, споряджався новими боєприпасами і одразу ж знову вилітав на полювання. Завданням дронарів було затримати російських військових, не дати їм розійтися в різні сторони. А далі українська артилерія поставила жирну крапку в цій історії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілі окупанти тікають із позиції: "Все вокруг горит, все взрывается. Хохлы, вы сами не задолбались нас жечь, а? У меня ухо пригорело". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18498) знищення (8017) 80 окрема десантно-штурмова бригада (157) дрони (5302)
+12
Слава ЗСУ !!!❤️
показати весь коментар
20.08.2025 10:33 Відповісти
+10
І, тим не менше, після цього ЗСУ прийшлося кинути (знищити) всю свою техніку на Курщині і відходити з втратами пішки.
показати весь коментар
20.08.2025 10:44 Відповісти
+6
Кругом ми молодці, кацапи-сцикуни, а території втрачаємо щодня...
показати весь коментар
20.08.2025 11:09 Відповісти
Операція "Жєлєзний капут".
показати весь коментар
20.08.2025 10:40 Відповісти
але це точно не через трубу
показати весь коментар
20.08.2025 10:49 Відповісти
Ага. Точно не через те, що кацапи вилізли і закріпилися у самій Суджі.
Просто мамка казала, як стемніє, підірвати всю техніку і йти додому.
показати весь коментар
20.08.2025 10:51 Відповісти
а пан там персонально був? Чи начитавсі?
показати весь коментар
20.08.2025 10:56 Відповісти
Хронологічно, ще 7 березня було https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/7/7501734/ зафіксовано прорив українського рубежу оборони південніше Суджі, а російські блогери почали писати про покинуту українську техніку. До 12 березня російські підрозділи https://t.me/DeepStateUA/21454 зайняли частину Суджі, де була військова комендатура ЗСУ, хоча бої ще тривали на околицях. Тоді у Forbes https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/03/11/retreat-ukrainian-brigades-appear-to-be-leaving-kursk/ написали, що українці почали покидати Курщину. Та повний контроль над Суджею російські сили встановили 15-16 березня, коли українські війська остаточно відступили до кордону. Саме у неділю український Генштаб https://t.me/GeneralStaffZSU/22037 оприлюднив мапу, де Суджа знову була під російським контролем, а міністр оборони Рустем Умєров https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-umerov-sprostuvav-informatsiyu-pro-otochennya-***********-zsu-na-kurshchini заявив, що ЗСУ в Курській області РФ "провели передислокацію на вигідніші рубежі оборони".
показати весь коментар
20.08.2025 11:03 Відповісти
«Не догледіли». Сирський розповів про помилку українських військових, через яку росіяни зайшли з тилу у Курській області.

За його словами, українським військовим було поставлено завдання контролювати потенційні виходи з труби. Проте російським силам усе ж удалося прорватися. Причиною цього генерал назвав недооцінення рішучості ворога і прорахунки під час організації оборони.
показати весь коментар
20.08.2025 11:08 Відповісти
Ні, це сталося після того, як ***** подали на сніданок боби з беконом!
Саме така була часова послідовність:
1) ***** поїло бобів
2) а потім наші відійшли з Курщини.
Тут не підкопаєшся - факти річ вперта.
показати весь коментар
20.08.2025 10:51 Відповісти
Тада.
Ніяких об'єктивних причин не було, все йшло прекрасно, всіх знищили, а потім чомусь вирішили підірвати свою техніку і лісами тікати.
показати весь коментар
20.08.2025 10:59 Відповісти
Наши відійшли через перерізання логістики кацаподронами, а не через трубокацапів. Чергова пропагандонська мулька, яку і наши довбодятли підхопили.
показати весь коментар
20.08.2025 10:59 Відповісти
Логічно. Спочатку перерізали логістику, а потім прорвали оборону.
показати весь коментар
20.08.2025 11:05 Відповісти
Наши вже відійшли з Суджі, проривати не було чого, та і як ви уявляєте штурм після декількакілометрового рачкування без кисню в снарязі - тупішого вигадати важко, але кацапам зайшло.
показати весь коментар
20.08.2025 11:09 Відповісти
Походу мабуть Сирському теж зайшло. Бо він саме це назвав причиною прориву оборони.
показати весь коментар
20.08.2025 11:10 Відповісти
Це не прорив оборони, а захід групи в уявний тил. Сирський же скористався нагодою і переклав відповідальність на командування на місцях за попередні помилки в іншому місці - на фланзі.
показати весь коментар
20.08.2025 11:35 Відповісти
Це не прорив оборони, а захід групи в уявний тил.

А потім від'ємний наступ пішки.
І взагалі "все не так однозначно" - уявний ворог, в уявний тил, уявний відступ. А так все прекрасно.

Суцільні потужні перемоги. Уявні...
показати весь коментар
20.08.2025 11:56 Відповісти
А навіщо було так далеко вклинюватися, а не розширювати полосу захвату по нашому кордону, щоб унеможливити перерізання шляхів і оточення. Скільки можна на одні й тіж граблі наступати, кідари відходять дають корідор для наступу, а потім відрізають шляхи відходу й розбивають війска які вже почали панікувати знаходячись на ворожій теріторії. Іловайск нічому не навчив, чи усі вже забули як там розвивалися події?
показати весь коментар
20.08.2025 12:59 Відповісти
І знов кацапський планіат. Нічого власного вигадати не можуть. Навіть назву свого зашквару
«Железный поток» - роман https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 писателя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Серафимовича. В произведении описаны реальные события Гражданской войны - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8 поход Таманской армии
показати весь коментар
20.08.2025 10:44 Відповісти
Тим хто розказує, що труба не відіграла ролі в захопленні суджі,варто передивитися інтерв'ю сирського!
показати весь коментар
20.08.2025 11:12 Відповісти
Так кажуть що Сирському ж не можна довіряти ?? Чи вже можна ?
Краще послухаю те що кажуть оператори дронів , які приймали безпосередню участь у ліквідації кацапів у трубі .
показати весь коментар
20.08.2025 11:34 Відповісти
Просрали Суджу, тепер байки розказують.
показати весь коментар
20.08.2025 12:24 Відповісти
 
 