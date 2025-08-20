Оператори дронів 80-ї бригади про операцію "Желєзний поток" армії РФ на Курщині: "Вони вилазили з труби і одразу ж помирали". ВIДЕО
"Вони вилазили з труби і одразу ж помирали" - такими словами екіпаж БПЛА "Vampire" 80-ї Галицької бригади описує березневу російську авантюру на Курщині під назвою "Желєзний поток".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тоді близько 800 ворожих солдат спробували обійти наші позиції через газогін. Частина росіян через брак кисню задихнулася ще в трубі, а ті, кому вдалося дістатись до виходу, були вчасно виявлені та знищені пекельними подарунками з неба. Та в росії, про такі деталі "Потоку" воліють не згадувати. Десятки пропагандистських фільмів прославляють операцію, як одну з найсміливіших та найуспішніших в історії.
Втім, факти говорять самі за себе. Екіпаж роти ударних безпілотників "Foxtrot" 80-ї Галицької бригади був одними з перших, хто "привітав" непроханих гостей на виході з труби. В той шалений день, аби стримати ворога, десантники на псевдо "Мольфар" та "Ізя" зробили десятки вильотів та скидів протягом кількох годин. БПЛА "Vampire" відпрацьовував, повертався, споряджався новими боєприпасами і одразу ж знову вилітав на полювання. Завданням дронарів було затримати російських військових, не дати їм розійтися в різні сторони. А далі українська артилерія поставила жирну крапку в цій історії.
Просто мамка казала, як стемніє, підірвати всю техніку і йти додому.
За його словами, українським військовим було поставлено завдання контролювати потенційні виходи з труби. Проте російським силам усе ж удалося прорватися. Причиною цього генерал назвав недооцінення рішучості ворога і прорахунки під час організації оборони.
Саме така була часова послідовність:
1) ***** поїло бобів
2) а потім наші відійшли з Курщини.
Тут не підкопаєшся - факти річ вперта.
Ніяких об'єктивних причин не було, все йшло прекрасно, всіх знищили, а потім чомусь вирішили підірвати свою техніку і лісами тікати.
А потім від'ємний наступ пішки.
І взагалі "все не так однозначно" - уявний ворог, в уявний тил, уявний відступ. А так все прекрасно.
Суцільні потужні перемоги. Уявні...
Краще послухаю те що кажуть оператори дронів , які приймали безпосередню участь у ліквідації кацапів у трубі .