УКР
Новини Відео Бої на Курщині та Сумщині
Уцілілі окупанти тікають із позиції: "Все вокруг горит, все взрывается. Хохлы, вы сами не задолбались нас жечь, а? У меня ухо пригорело". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілі окупанти тікають зі своєї позиції на Сумщині після атак українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин на записі скаржиться на бойову активність бійці ЗСУ і питає чи не втомилися вони палити росіян.

"Російський військовий, відходячи з позицій на Сумщині, не може зрозуміти, чого це українці ніяк не втомляться їх підсмажувати. Дійсно, чого б це?", - пише у коментарі автор публікації.

Також дивіться: Уцілілий окупант фільмує палаючу колону техніки на Курщині: "Тут, кароче, х#йовая ситуация...". ВIДЕО

Вуха обгоріли - дупа димить - шось пішло не так
18.08.2025 13:31 Відповісти
лишилось ще 142 млн так шо забовбались не задовбались а ще багато
18.08.2025 13:29 Відповісти
ні, не задовбались. У нас лисиці вже звикли смажене жерти, і ми не можемо тварин без їжі залишити, бо нам лисичок жалко.
18.08.2025 13:37 Відповісти
😂👍
18.08.2025 13:33 Відповісти
ні, не задовбались. У нас лисиці вже звикли смажене жерти, і ми не можемо тварин без їжі залишити, бо нам лисичок жалко.
18.08.2025 13:37 Відповісти
"А ви нє задалбалісь слушать сваіх прапагандонав ,что вас у хахлов ждєт пабєда і наградная лада-каліна в вашіх мухасрансках і казламордсках"
18.08.2025 13:42 Відповісти
Нравітца нє нравітца, а вухи будуть смалітца.
18.08.2025 13:53 Відповісти
Нормально, люблю смажене.
18.08.2025 13:56 Відповісти
Як бачимо зброя і ЗСУ працюють краще на звільнення України від русофашистської нечисті ніж переговорники з людоїдами.
18.08.2025 13:57 Відповісти
Вам кацапам ще в аду горіти вічно. Звикайте тварюки.
18.08.2025 13:58 Відповісти
Палити вас, нелюдів, то суцільне задоволення будь якої нормальної людини
18.08.2025 14:03 Відповісти
живцем!!!
18.08.2025 14:12 Відповісти
 
 