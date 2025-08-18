Уцілілі окупанти тікають із позиції: "Все вокруг горит, все взрывается. Хохлы, вы сами не задолбались нас жечь, а? У меня ухо пригорело". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілі окупанти тікають зі своєї позиції на Сумщині після атак українських воїнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин на записі скаржиться на бойову активність бійці ЗСУ і питає чи не втомилися вони палити росіян.
"Російський військовий, відходячи з позицій на Сумщині, не може зрозуміти, чого це українці ніяк не втомляться їх підсмажувати. Дійсно, чого б це?", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+19 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар18.08.2025 13:31 Відповісти Посилання
+17 Михайло Иляш
показати весь коментар18.08.2025 13:29 Відповісти Посилання
+13 Urs
показати весь коментар18.08.2025 13:37 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Михайло Иляш
показати весь коментар18.08.2025 13:29 Відповісти Мені подобається 18 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар18.08.2025 13:31 Відповісти Мені подобається 20 Посилання
Luiza
показати весь коментар18.08.2025 13:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар18.08.2025 13:37 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
boris petrik
показати весь коментар18.08.2025 13:42 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
valeriy svan
показати весь коментар18.08.2025 13:53 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
IgorYakovlevich
показати весь коментар18.08.2025 13:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар18.08.2025 13:57 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
время
показати весь коментар18.08.2025 13:58 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Денис Коновалов #551584
показати весь коментар18.08.2025 14:03 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Begemot Pepa
показати весь коментар18.08.2025 14:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль