Уцілілі окупанти тікають із позиції: "Все вокруг горит, все взрывается. Хохлы, вы сами не задолбались нас жечь, а? У меня ухо пригорело". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілі окупанти тікають зі своєї позиції на Сумщині після атак українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин на записі скаржиться на бойову активність бійці ЗСУ і питає чи не втомилися вони палити росіян.

"Російський військовий, відходячи з позицій на Сумщині, не може зрозуміти, чого це українці ніяк не втомляться їх підсмажувати. Дійсно, чого б це?", - пише у коментарі автор публікації.

Також дивіться: Уцілілий окупант фільмує палаючу колону техніки на Курщині: "Тут, кароче, х#йовая ситуация...". ВIДЕО