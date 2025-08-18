Уцелевшие оккупанты бегут с позиции: "Все вокруг горит, все взрывается. Хохлы, вы сами не задолбались нас жечь, а? У меня ухо пригорело". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевшие оккупанты убегают со своей позиции на Сумщине после атак украинских воинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин на записи жалуется на боевую активность бойцы ВСУ и спрашивает не устали ли они жечь россиян.
"Российский военный, отходя с позиций на Сумщине, не может понять, чего это украинцы никак не устанут их поджаривать. Действительно, чего бы это?", - пишет в комментарии автор публикации.
