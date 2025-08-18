РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11613 посетителей онлайн
Новости Видео Бои на Курщине и Сумщине
9 059 13

Уцелевшие оккупанты бегут с позиции: "Все вокруг горит, все взрывается. Хохлы, вы сами не задолбались нас жечь, а? У меня ухо пригорело". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевшие оккупанты убегают со своей позиции на Сумщине после атак украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин на записи жалуется на боевую активность бойцы ВСУ и спрашивает не устали ли они жечь россиян.

"Российский военный, отходя с позиций на Сумщине, не может понять, чего это украинцы никак не устанут их поджаривать. Действительно, чего бы это?", - пишет в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Уцелевший оккупант снимает горящую колонну техники на Курщине: "Тут, кароче, х#йовая ситуация...". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20331) уничтожение (7685)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Вуха обгоріли - дупа димить - шось пішло не так
показать весь комментарий
18.08.2025 13:31 Ответить
+22
ні, не задовбались. У нас лисиці вже звикли смажене жерти, і ми не можемо тварин без їжі залишити, бо нам лисичок жалко.
показать весь комментарий
18.08.2025 13:37 Ответить
+20
лишилось ще 142 млн так шо забовбались не задовбались а ще багато
показать весь комментарий
18.08.2025 13:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лишилось ще 142 млн так шо забовбались не задовбались а ще багато
показать весь комментарий
18.08.2025 13:29 Ответить
Вуха обгоріли - дупа димить - шось пішло не так
показать весь комментарий
18.08.2025 13:31 Ответить
😂👍
показать весь комментарий
18.08.2025 13:33 Ответить
ні, не задовбались. У нас лисиці вже звикли смажене жерти, і ми не можемо тварин без їжі залишити, бо нам лисичок жалко.
показать весь комментарий
18.08.2025 13:37 Ответить
"А ви нє задалбалісь слушать сваіх прапагандонав ,что вас у хахлов ждєт пабєда і наградная лада-каліна в вашіх мухасрансках і казламордсках"
показать весь комментарий
18.08.2025 13:42 Ответить
Нравітца нє нравітца, а вухи будуть смалітца.
показать весь комментарий
18.08.2025 13:53 Ответить
Нормально, люблю смажене.
показать весь комментарий
18.08.2025 13:56 Ответить
Як бачимо зброя і ЗСУ працюють краще на звільнення України від русофашистської нечисті ніж переговорники з людоїдами.
показать весь комментарий
18.08.2025 13:57 Ответить
Вам кацапам ще в аду горіти вічно. Звикайте тварюки.
показать весь комментарий
18.08.2025 13:58 Ответить
Палити вас, нелюдів, то суцільне задоволення будь якої нормальної людини
показать весь комментарий
18.08.2025 14:03 Ответить
живцем!!!
показать весь комментарий
18.08.2025 14:12 Ответить
Нечисть московська, сама ж, гадить, і дивується, що в у нього в штанях, смердить!
Прутень, з Аляски, передав йому полум'яний привіт!!
показать весь комментарий
18.08.2025 14:43 Ответить
**** припёрлась чурка в Украину, будет жопа гореть 🔥 мразь кремлевская
показать весь комментарий
18.08.2025 14:58 Ответить
 
 