Тела оккупантов летят в разные стороны после взрыва "штурмовых" российских "Жигулей" на поле боя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято уничтожение "штурмовых" российских "Жигулей" с десантом на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как после взрыва тела нескольких россиян поднимаются высоко вверх и летят в воздухе.

"Маршрутка Селидово-Покровск с принудительной пересадкой на станции "Ад". Кадры 4 БрОП НГУ "Рубіж", - отмечается в заметке к видео.

Топ комментарии
+13
не пристебнуті були
20.08.2025 14:48 Ответить
+5
Вийшли на орбіту для стиковки з Кобздоном
20.08.2025 14:48 Ответить
+4
На міну наїхали. Але як гарно
20.08.2025 14:47 Ответить
Шкода жигулі... =(
20.08.2025 14:46 Ответить
добре хоч люди не пострадали
20.08.2025 15:01 Ответить
Епічно.
20.08.2025 14:47 Ответить
На міну наїхали. Але як гарно
20.08.2025 14:47 Ответить
А дрон не попав - промазав. Пролетів над машиною і вибухнув позаду...
20.08.2025 15:04 Ответить
20.08.2025 14:47 Ответить
Вийшли на орбіту для стиковки з Кобздоном
20.08.2025 14:48 Ответить
не пристебнуті були
20.08.2025 14:48 Ответить
🤣
20.08.2025 14:53 Ответить
Добре, хоч усі живі...
20.08.2025 14:56 Ответить
Люблю такое, настроение сразу улучшается
20.08.2025 14:51 Ответить
Красиво полетіли. Це так няшно
20.08.2025 14:52 Ответить
Красота.
20.08.2025 14:52 Ответить
Донбаській дріфт.
20.08.2025 14:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pC1CSyL8mxQ&list=PLiqjS11_-NtbFJJK5ikAZeVeq28IxepWW&index=12 тм-62м - рішення ваших проблем
20.08.2025 14:54 Ответить
Надіюся - не сильно забилися? (Колись читав - у одному з середньовічних університетів проходив теологічний диспут... Обговорювалося, на повному серйозі, питання - у якому вигляді постає душа перед Господом, якщо при житті тіло було тим чи інших чином, скалічене чи розчленоване... Перемогла думка, що душа має незмінну цілісність, незалежно від стану тілесної оболонки...).
20.08.2025 14:57 Ответить
Покарані за порушення правил керування тз.По за межами населеного пункту треба вмикать дхв або ближнє світло.
20.08.2025 14:59 Ответить
Шкода, що повистрибувати встигли(
20.08.2025 14:59 Ответить
20.08.2025 15:00 Ответить
Так воно і виглядало як труна на колесах. Кароч підготувалися наперед
20.08.2025 15:01 Ответить
Новая тактіка-виєзжаєт на полє авто-"матка" і катапультіруєт баєвиє єдініци к мєсту сраженія,ілі упокоєнія.Умно,дьошево,сєрдіто.
Правда-одноразово.
20.08.2025 15:08 Ответить
20.08.2025 15:09 Ответить
🫡🇺🇦
20.08.2025 15:26 Ответить
Ото нічого в жигулях пердіти.
20.08.2025 15:27 Ответить
Як гарно гівно розлетілося
20.08.2025 15:33 Ответить
Пристебнутi не пристебнулись 😁
20.08.2025 15:35 Ответить
 
 