Тела оккупантов летят в разные стороны после взрыва "штурмовых" российских "Жигулей" на поле боя. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снято уничтожение "штурмовых" российских "Жигулей" с десантом на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как после взрыва тела нескольких россиян поднимаются высоко вверх и летят в воздухе.
"Маршрутка Селидово-Покровск с принудительной пересадкой на станции "Ад". Кадры 4 БрОП НГУ "Рубіж", - отмечается в заметке к видео.
