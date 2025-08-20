Тела оккупантов летят в разные стороны после взрыва "штурмовых" российских "Жигулей" на поле боя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято уничтожение "штурмовых" российских "Жигулей" с десантом на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как после взрыва тела нескольких россиян поднимаются высоко вверх и летят в воздухе.

"Маршрутка Селидово-Покровск с принудительной пересадкой на станции "Ад". Кадры 4 БрОП НГУ "Рубіж", - отмечается в заметке к видео.

